Emiliano Martínez pone en DUDA su CONTINUIDAD tras perder la final del Mundial: "Es momento de dar un costado"

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Emiliano Martínez, arquero de la selección argentina, rompió su silencio en redes sociales tras la derrota en la final de la Copa del Mundo 2026 contra España. El guardameta expresó su tristeza por el resultado y dejó abierta la posibilidad de poner fin a su etapa con la 'Albiceleste'.

El portero del Aston Villa inglés, fue uno de los varios integrantes del combinado argentino que dejaron sentidos mensajes después de ceder en el encuentro definitivo, otros fueron Julían Álvarez, Lautaro Martínez, Rodrigo de Paul, Leandro Paredes y el propio Lionel Messi.

El mensaje de disculpas

Martínez, a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, confesó que su deseo era volver a conquistar la gloria con Argentina. Sin embargo, admitió que el dolor y la decepción por la derrota en la final lo han llevado a poner en duda su continuidad defendiendo el arco de la 'Albiceleste'.

La publicación generó una ola de reacciones entre los aficionados, quienes le expresaron su respaldo y le pidieron que no deje el puesto. Además, muchos destacaron su desempeño pese a la derrota frente a España en la final del Mundial 2026.

Post de instagram de Emiliano Martínez después de perder la final del Mundial

El Mundial de Martínez

A lo largo del Mundial, Emiliano Martínez estuvo lejos del nivel que lo llevó a consagrarse campeón del mundo en 2022, lo que lo llevó a realizar constantes autocríticas por sus actuaciones bajo los tres palos de la selección argentina.

Cabe señalar que el arquero afrontó el torneo tras sufrir una fractura en el dedo anular de la mano derecha. Pese a que la lesión limitaba su preparación, su condición de pieza clave en el esquema de Lionel Scaloni hizo que acelerara su recuperación para llegar en condiciones a la Copa del Mundo.

La figura del 'Dibu'

Desde su debut con la selección argentina en junio de 2021, durante las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, Emiliano Martínez dejó en evidencia su fuerte personalidad y jerarquía para asumir la responsabilidad de defender el arco de uno de los equipos más exigentes del mundo.

A lo largo de su etapa con la 'Albiceleste', el guardameta marplatense disputó 65 partidos y recibió apenas 33 goles. Además, fue una pieza clave en la conquista de la Copa América 2021, la Copa del Mundo de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

Emiliano Martínez, a través de una publicación en su cuenta oficial de instagram, hizo notar su dolor tras perder la final contra España en el Mundial 2026. El arquero argentino indica que se tiene que reflexionar muchos puntos y deja en puntos suspensivos su permanencia en la selección de su país. El 'Dibu' recibe apoyo de sus aficionados haciéndole llegar mensajes motivadores para evitar su renuncia.