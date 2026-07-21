Periodista argentino desliza que Gianni Infantino habría acordado con UEFA para que España gane el Mundial 2026

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En las últimas horas, un periodista argentino, ha causado gran revuelo en las redes sociales al deslizar que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, habría acordado con UEFA para que la selección de España levante el título del Mundial 2026 en la final ante Argentina.

Las primeras publicaciones que causaron furor

La derrota de la Albiceleste ante el combinado español desató una gran polémica por parte del hombre de prensa deportiva, Pablo Carrozza, quien utilizó su cuenta oficial de Instagram para lanzar una fuerte insinuación sobre el resultado del partido disputado el pasado domingo, 19 de julio, en el MetLife Stadium.

El último lunes, a través de las historias de dicha red social, el conocido por ser cercano al presidente de la Asociación de Fútbol de Argentina (AFA), Claudio 'Chiqui' Tapia, anticipó que iba a contar todo sobre lo que pasó en el epílogo de la Copa del Mundo 2026.

"Esta noche les cuento en mi canal de YouTube lo que todos se preguntan y nadie se animó a revelar sobre la final del mundo. Con detalles exclusivos. El fútbol es un negocio. Esta vez nos tocó perder", escribió.

En otra de sus publicaciones sostuvo que un día antes al día crucial para argentinos y españoles, llegó "vestido de negro" a una transmisión en vivo debido a que "el fútbol murió para siempre".

Sin embargo, vale indicar que hasta el momento el periodista no ha mostrado pruebas que validen sus declaraciones a ello se suma que ni la FIFA, UEFA o la AFA se han pronunciando respecto a estas.

¿Qué dijo el periodista argentino en su canal de YouTube?

Tal y como lo afirmó en uno de sus post publicó un video en su canal de YouTube con un título extenso, pero a su vez contundente: "La final que nadie se anima a explicar. Poder y timba. La FIFA necesitaba un campeón europeo".

Para Carrozza, Gianni Infantino habría acordado con la UEFA que España se convierta en la ganadora del Mundial 2026 para garantizar el apoyo del organismo europeo y de la Real Federación Española en su intento de ser reelegido para estar al frente de la FIFA.

Según su versión, el titular del ente rector del fútbol a nivel mundial cedió ante las presiones de Aleksander Čeferin que, previo a la final habían avanzado con avanzar para destituirlo si es que Argentina obtenía el trofeo de la competición por segunda vez consecutiva.

"Se sabía que la FIFA necesitaba un campeón europeo, la federación española hasta ayer no apoyaba la reelección de Infantino ni tampoco la del presidente del PSG, sino que intentaba ir contra él. Argentina no quería a ese arbitro europeo, España sí", expresó.

Es así que, luego de la derrota ante España, ha sido el aliciente para que el periodista argentino Pablo Carrozza deslice la posibilidad de que existió un supuesto acuerdo entre el presidente de la FIFA y la UEFA para que el cuadro europeo se quede con el título del torneo.