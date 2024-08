¿Por qué Perú deja el Nacional para jugar en el Estadio Monumental? Esta es la insólita respuesta de Jorge Fossati

Cada vez falta menos para que la Selección Peruana retome su participación en las Eliminatorias Sudamericanas donde se encuentra última en la tabla. Esta vez, Jorge Fossati estará al frente del equipo de todos luego de la salida de Juan Reynoso quien afrontó las primeras seis jornadas de este complicado torneo con un saldo negativo.

El estratega uruguayo no ha hecho grandes cambios en el primer equipo, pero sí hará uno que hace años no se veía. La Bicolor dejará el Estadio Nacional para mudarse hasta el Estadio Monumental para ejercer de local en estas clasificatorias.

En un inicio, se especuló de que la decisión la habría tomado la propia Federación Peruana de Fútbol por un tema de aforo. Sin embargo, el propio Jorge Fossati brindó una reciente entrevista donde explicó que este cambio se hizo tras un pedido personal suyo.

Según su versión, el recinto de Universitario cuenta con todos los requisitos de primer nivel que hoy se exigen en el fútbol de alto rendimiento. Además, dejó en claro que el Monumental presenta un mejor estado en su cancha respecto al coloso de José Díaz.

En esta serie de entrevistas, Jorge Fossati también fue consultado sobre las recientes imágenes que protagonizó Christian Cueva donde se le ve fumando y libando licor. El estratega del equipo de todos lamentó que el aún futbolista de que hablar a sus detractores y dejó en claro que cada día sin club lo aleja de la Selección Peruana.

"Me produce bronca, porque lo quiero mucho como persona. Es culpa de él. Si fuma cuatro o cinco cigarrillos por día, a mí no me escandaliza, pero me da bronca que de lugar para que hablen. A mí me molestaría y mucho, si está a dos o tres días de que su equipo tenga partido y anda de joda", expresó a Movistar Deportes.