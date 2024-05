Presidente de Cienciano crítico con el arbitraje: "Se mueren de miedo cobrarle un penal a la 'U'"

22/05/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

El presidente de Cienciano, Sergio Ludeña, se refirió a la jugada entre Matías Di Benedetto y Carlos Garcés, que significó el origen de presunciones de favorecimiento hacia Universitario de Deportes ('U'). Según indicó, los árbitros "se mueren de miedo" por cobrar un penal contra el equipo de Ate.

¡Fuerte y claro!

En diálogo con la prensa, el dirigente del cuadro 'imperial' dijo que si Di Benedetto vestía otra camiseta, el réferi hubiese pitado la pena máxima de los 12 pasos.

"Estoy seguro de que si era otro equipo, cobraban penal -como era la U- se mueren de miedo. Nos robaron acá", declaró enfáticamente.

Pese a todo, Ludeña esperaría una mejora en lo que viene de la Liga 1. "Para nosotros fue penal y Cienciano debería haber ganado el partido. Hoy nos tocó a nosotros, esperemos que corrijan, se preparen y no vuelva a pasar", manifestó.

🎙️ Sergio Ludeña: "Un error, desde nuestro punto de vista, de Kevin (Ortega). Último minuto y revisó el VAR segundos, para nosotros fue penal y Cienciano debió ganar este partido. Estoy seguro que si era otro equipo, cobraban el penal. Se mueren de miedo de cobrarle un penal a la... pic.twitter.com/aOFf7JwvyS — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) May 22, 2024

Polémica

Como se recuerda, la jugada entre Di Benedetto y Garcés quedó en polémica pese a ser revisado en el VAR. Y es que, el defensor 'crema' aparentemente coloca sus manos sobre la espalda del delantero 'imperial', ocasionando que este caiga dentro del área.

A pesar de esto, el árbitro Kevin Ortega no cobró penal, pero sí fue llamado por el VAR para verificar lo ocurrido. Una vez allí, el réferi FIFA determinó, en pocos segundos, que no existía falta alguna e incluso hizo señas, dejando entrever que no entendía el aviso de la sala de videoarbitraje.

Después del juego

Ante lo ocurrido, el club cusqueño, a través de un comunicado, denunció haber sido perjudicado por Kevin Ortega, a quien señaló de no haber desempeñado sus labores de manera adecuada y justa.

"Nuestro club, una vez más, se vio perjudicado por malos arbitrajes. El árbitro Kevin Ortega no cumplió con su deber de manera justa y adecuada. Por esta razón, recurriremos a las máximas autoridades para expresar nuestra inconformidad y buscar justicia en el fútbol", se lee en el mencionado documento.

Por parte de la 'U', su presidente, Jean Ferrari, rechazó algún perjuicio intencionado contra el 'Papá'. "Si te hace el gesto del VAR, ya te genera dudas cuando en ningún momento se ve que hay una jugada polémica", sostuvo.

