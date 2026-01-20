Promesa de Universitario de 15 años se declara hincha de Alex Valera: "Un ídolo para mí"

20/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La pretemporada de Universitario de Deportes continúa y este martes disputó dos amistosos ante Melgar y quien llamó la atención fue un joven delantero que se perfila como una promesa. Tras la sesión, habló con respecto a su presencia con el primer equipo y se declaró hincha de Alex Valera, a quien lo ve como su ídolo.

Referencia en su posición

Se trata de Jhon Jairo Guzmán, el ariete de 15 años, pero que por su espigada figura se proyecta como una opción a futuro. Tras ser llamado por el entrenador Javier Rabanal para entrenar con el cuadro principal, tuvo minutos en el encuentro ante Sport Boys del último sábado, aunque no ante el 'dominó'.

Tras abandonar el estadio Monumental, el atacante fue abordado por el medio Jax Latin Media y habló sobre la experiencia de entrenar con el primer equipo a su corta edad. Cuando le preguntaron por sus ídolos, no dudó en responder. "Un ídolo para mí acá en Perú es (Alex) Valera y afuera es (Lionel) Messi", aseguró.

"No tenía fe de hacer pretemporada con el primer equipo. Mi ÍDOLO en Perú es Alex Valera"



Jhon Jairo Guzmán, jugador de Universitario.



🎥 @Landivar_renato pic.twitter.com/0xmKK8IbDt — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) January 20, 2026

Con respecto a si conversó con él y si le ofreció algún consejo, señaló que sí intercambió palabras con el 'rifle'. También confirmó que con quien más habló es con el defensa central Rafael Guzmán, quien con 17 años ya forma parte del plantel.

Acerca de la convocatoria que realizó el estratega español y que le permitió ser parte de la pretemporada, indicó que unos allegados le dieron la noticia y que en un principio no creyó que fuera verdad. "Unos amigos por ahí me dijeron, pero no tenía fe, pero se dio, gracias a Dios estoy aquí", manifestó.

Carrera de Guzmán

Nacido el 5 de mayo del 2010, con 15 años y 1,90 cm se es de los prospectos más interesantes de la cantera crema. Tras destacar en torneos juveniles, fue llamado a la selección peruana sub 15 para disputar la Liga Evolución del año pasado en Paraguay. En otro torneo jugado en diciembre consiguió marcar ante Atlético Paranaense.

Sus cualidades no fueron pasadas por alto por Javier Rabanal, quien sorprendió al llamarlo para la pretemporada. Debutó ante los rosados, ingresando por Valera, aunque sin chances de marcar.

La promesa de Universitario, Jhon Jairo Guzmán, habló tras los amistosos ante Melgar y confesó que Alex Valera es su ídolo en Perú. El delantero de 15 años fue una de las sorpresas que el entrenador Javier Rabanal presentó para los duelos de preparación.