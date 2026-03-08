ONPE: Impresión masiva de cédulas será este miércoles 11 de marzo

08/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) iniciará el 11 de marzo la impresión masiva de las cédulas de sufragio que se utilizarán en las Elecciones Generales 2026, programadas para el 12 de abril. Este proceso se extenderá hasta el 3 de abril y permitirá preparar el material electoral necesario para más de 92.000 mesas de votación en todo el país.

El objetivo de esta etapa es asegurar que los más de 27 millones de ciudadanos convocados a las urnas cuenten con las cédulas correspondientes el día de la jornada electoral.

Antes de iniciar la producción a gran escala, la institución realizará una prueba de color en su sede de Ate, en la que participarán personeros técnicos de los partidos políticos. Esta verificación busca garantizar que los símbolos, números y colores de las organizaciones políticas aparezcan correctamente en el material de votación.

Distribución priorizará el extranjero y regiones

Una vez iniciada la impresión, la producción continuará de manera ininterrumpida para cumplir con los plazos del cronograma electoral. Como parte del plan logístico, el primer lote de material electoral será enviado el 22 de marzo al Ministerio de Relaciones Exteriores, desde donde se distribuirá a 208 ciudades del extranjero para los peruanos residentes fuera del país.

Posteriormente, a partir del 28 de marzo, las cédulas serán trasladadas bajo estrictas medidas de seguridad hacia las oficinas descentralizadas de la ONPE en las distintas regiones del Perú.

De acuerdo con el cronograma, las cédulas destinadas a Lima y Callao serán distribuidas en las últimas 48 horas previas a la jornada electoral, como parte de una estrategia que prioriza primero a las zonas más alejadas del territorio nacional.

¿Fuiste elegido miembro de mesa? Ya puedes descargar tu credencial

¡Atención, miembros de mesa! La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que desde el martes 3 de marzo, ya pueden descargar sus credenciales, a poco más de un mes de llevarse a cabo las elecciones generales 2026.

De acuerdo con lo informado por la ONPE, el primer paso para obtener la credencial es ingresar a la siguiente página web: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio. Una vez al interior de la plataforma deberás colocar el número de tu Documento Nacional de Identidad (DNI) para saber si fuiste elegido miembro de mesa.

De ser miembro de mesa para los comicios del 12 de abril, te aparecerá la opción "Descarga tu credencial", donde solo tendrás que escribir el código de verificación que se encuentra en tu documento de identidad (dígito ubicado al costado del número de DNI) y tu fecha de nacimiento.