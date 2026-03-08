RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Elecciones 2026

ONPE: Impresión masiva de cédulas será este miércoles 11 de marzo

El primer lote de material electoral será enviado el 22 de marzo al Ministerio de Relaciones Exteriores, desde donde se distribuirá a 208 ciudades del extranjero para los peruanos residentes fuera del país.

ONPE iniciará la impresión masiva de cédulas
ONPE iniciará la impresión masiva de cédulas Difusión

08/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 08/03/2026

Síguenos en Google News Google News

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) iniciará el 11 de marzo la impresión masiva de las cédulas de sufragio que se utilizarán en las Elecciones Generales 2026, programadas para el 12 de abril. Este proceso se extenderá hasta el 3 de abril y permitirá preparar el material electoral necesario para más de 92.000 mesas de votación en todo el país.

El objetivo de esta etapa es asegurar que los más de 27 millones de ciudadanos convocados a las urnas cuenten con las cédulas correspondientes el día de la jornada electoral.

Antes de iniciar la producción a gran escala, la institución realizará una prueba de color en su sede de Ate, en la que participarán personeros técnicos de los partidos políticos. Esta verificación busca garantizar que los símbolos, números y colores de las organizaciones políticas aparezcan correctamente en el material de votación.

Con la mira en los jóvenes: las nuevas iniciativas de la ONPE y el JNE para informar sobre las elecciones del 2026 | EL COMERCIO PERÚ

Distribución priorizará el extranjero y regiones

Una vez iniciada la impresión, la producción continuará de manera ininterrumpida para cumplir con los plazos del cronograma electoral. Como parte del plan logístico, el primer lote de material electoral será enviado el 22 de marzo al Ministerio de Relaciones Exteriores, desde donde se distribuirá a 208 ciudades del extranjero para los peruanos residentes fuera del país.

Clases virtuales en Lima: "Actividades estrictamente necesarias" sí serán presenciales, confirma DRELM
Lee también

Clases virtuales en Lima: "Actividades estrictamente necesarias" sí serán presenciales, confirma DRELM

Posteriormente, a partir del 28 de marzo, las cédulas serán trasladadas bajo estrictas medidas de seguridad hacia las oficinas descentralizadas de la ONPE en las distintas regiones del Perú.

De acuerdo con el cronograma, las cédulas destinadas a Lima y Callao serán distribuidas en las últimas 48 horas previas a la jornada electoral, como parte de una estrategia que prioriza primero a las zonas más alejadas del territorio nacional.

¿Fuiste elegido miembro de mesa? Ya puedes descargar tu credencial

¡Atención, miembros de mesa! La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que desde el martes 3 de marzo, ya pueden descargar sus credenciales, a poco más de un mes de llevarse a cabo las elecciones generales 2026

Reniec anunció que ATENDERÁ CON NORMALIDAD a nivel nacional del 9 al 13 de marzo
Lee también

Reniec anunció que ATENDERÁ CON NORMALIDAD a nivel nacional del 9 al 13 de marzo

De acuerdo con lo informado por la ONPE, el primer paso para obtener la credencial es ingresar a la siguiente página web: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio. Una vez al interior de la plataforma deberás colocar el número de tu Documento Nacional de Identidad (DNI) para saber si fuiste elegido miembro de mesa

De ser miembro de mesa para los comicios del 12 de abril, te aparecerá la opción "Descarga tu credencial", donde solo tendrás que escribir el código de verificación que se encuentra en tu documento de identidad (dígito ubicado al costado del número de DNI) y tu fecha de nacimiento.

Minsa GARANTIZA abastecimiento de insulina para pacientes con diabetes tipo 1 y toma medidas urgentes
Lee también

Minsa GARANTIZA abastecimiento de insulina para pacientes con diabetes tipo 1 y toma medidas urgentes

Temas relacionados cédulas cronograma electoral Perú Elecciones Generales 2026 miembro de mesa ONPE

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA