Impactante jugada en el fútbol ecuatoriano: Expulsan a jugador tras BRUTAL patada que dejó a rival lesionado

08/03/2026

La noche ecuatoriana dejó una imagen que heló la cancha. En el encuentro entre Mushuc Runa e Independiente del Valle, una jugada desmedida terminó en expulsión directa y en una lesión que generó conmoción entre jugadores, cuerpo técnico y aficionados.

La jugada y la lesión

Cerca de la hora de juego, el defensor argentino Brian Negro, ex Colón de Santa Fe, impactó con una patada muy fuerte sobre Jean Arroyo Vernaza, atacante de Independiente del Valle. El delantero había alcanzado a puntear la pelota, pero el cruce terminó con un golpe directo en su pierna. La caída fue inmediata y el gesto de dolor encendió las alarmas en el estadio.

Las repeticiones televisivas mostraron un movimiento antinatural en la pierna y el tobillo del jugador, con relatores que hablaron de una posible rotura. El árbitro no dudó y mostró la tarjeta roja directa, mientras el partido se detenía en medio de la tensión.

😳 Lo rompió todo

Brian Negro de Mushuc Runa decidió interceptar a Jean Arroyo de Independiente del Valle para evitar una situación de gol. El desenlace fue terrorífico. #LigaPro 🇪🇨pic.twitter.com/TNxS6TEl9I — Expertos del Deporte (@DeportesExperto) March 8, 2026

La acción no solo derivó en la expulsión. Varios suplentes de Independiente del Valle ingresaron al campo para recriminar al defensor, lo que generó un tumulto con empujones, gritos y discusiones que demoraron la reanudación del juego. El clima se tornó caótico y la preocupación por el estado de salud de Arroyo se volvió el centro de la atención.

Reacciones posteriores

El presidente de Independiente del Valle, Franklin Tello, confirmó que el jugador fue trasladado a una clínica para estudios médicos y describió el momento como "un shock" por lo explícito de la lesión.

Por su parte, Brian Negro se mostró afectado tras el partido. Reconoció que fue una jugada desafortunada, explicó que "enganchó el tobillo" y que recién tomó dimensión de lo ocurrido cuando vio la reacción del banco rival. El defensor pidió disculpas públicamente, deseó una pronta recuperación a Arroyo y se comprometió a visitarlo para acompañarlo durante su recuperación.

Un duelo con victoria para IDV que ha sido agridulce. La lesión de Jean Pierre Arroyo ha dejado a todos muy consternados. Por el otro, el debut con gol de su nueva joya, Juan Riquelme Angulo. Aquí las palabras de Franklin Tello en zona mixta @LaRed_Ecuador pic.twitter.com/qE0EdFRgnO — Maité Montalvo (@maitemontalvog) March 8, 2026

El episodio también puso bajo la lupa a Mushuc Runa, un club singular del fútbol ecuatoriano por su identidad comunitaria y su presencia en torneos internacionales. En lo deportivo, la expulsión condicionó al equipo, pero lo verdaderamente central quedó del lado humano: la lesión y la preocupación general que recordó la fragilidad del fútbol frente a jugadas violentas.

La patada que terminó con la expulsión de Brian Negro y la lesión de Jean Arroyo Vernaza se convirtió en uno de los momentos más impactantes del torneo ecuatoriano. Más allá del resultado deportivo, la imagen de la jugada y la reacción posterior dejaron en evidencia la necesidad de reforzar el respeto y el cuidado dentro de la cancha.