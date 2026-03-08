Temor en la selección femenina de Irán: Intentan frenar su retorno ante posibles represalias del régimen

08/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

En pleno Día Internacional de la Mujer, una noticia se ha convertido en símbolo de resistencia y temor. Tras negarse a cantar el himno nacional en su debut en la Copa Asiática contra Corea del Sur en Australia, las jugadoras de la selección femenina de Irán enfrentan ahora un escenario de represalias que ha generado alarma internacional.

El gesto de protesta

El episodio ocurrió el 2 de marzo en Gold Coast, cuando las futbolistas permanecieron en silencio mientras sonaban las notas del himno iraní. El gesto fue interpretado como una protesta contra el régimen en medio de la guerra en Oriente Medio. La televisión estatal iraní reaccionó con dureza, calificándolas de "traidoras de guerra" y exigiendo que fueran castigadas con severidad.

Histórico. La Selección Femenina de Irán se niega a cantar el himno impuesto por el régimen islámico, es la primera vez que ocurre algo así.



En cualquier otro momento, todo el equipo podría haber sido condenado a muerte.



Las mujeres iraníes se están levantando. VALIENTES. pic.twitter.com/SwAjmdZylu — Agustín Antonetti (@agusantonetti) March 3, 2026

Estricto dispositivo de seguridad

Fuentes cercanas al portal CNN señalaron que, tras el gesto, la selección femenina quedó bajo un estricto dispositivo de seguridad en Australia, ante presuntas amenazas contra sus familias en Irán.

La tensión aumentó cuando, tras el partido contra Australia disputado el último jueves, se reportó que las jugadoras enviaron señales de auxilio en lenguaje de señas desde el interior del bus que debía trasladarlas hacia su vuelo de regreso a Teherán.

Manifestantes iraníes en el exilio intentaron frenar la salida del bus, convencidos de que las futbolistas corrían riesgo de enfrentar represalias severas, incluso la cárcel o la muerte, al regresar a su país. La escena reflejó la desesperación de quienes buscaban protegerlas y la vulnerabilidad de las jugadoras frente a un régimen que ya las había marcado como enemigas.

🇦🇺🇮🇷 | Cuando el autobús que transportaba a la selección femenina de fútbol de Irán salía del estadio, la situación de repente tomó un giro dramático cuando desde el interior del autobús las jugadoras comenzaron a señalar "Ayuda" en lenguaje de señas.



Todo comenzó cuando se... pic.twitter.com/yD09ViOG61 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 8, 2026

La entrenadora Marziyeh Jafari declaró que sus jugadoras estaban haciendo todo lo posible por concentrarse en el torneo, pese a la preocupación por sus familias. En medios internacionales, el gesto fue visto como un acto de valentía en un contexto de represión. Sin embargo, en Irán, la narrativa oficial insiste en que deben ser castigadas por "deshonrar" al país.

En medio de la tensión, trascendió que algunas jugadoras expresaron su temor y pidieron disculpas públicamente, aunque fuentes aseguran que lo hicieron bajo presión. La incertidumbre sobre su futuro sigue siendo total, mientras organizaciones de derechos humanos exigen garantías de seguridad para ellas.

Jugadoras habrían emitido señales de ayuda dentro del bus.

El caso de la selección femenina de Irán expone la contradicción entre el espíritu del Día Internacional de la Mujer, que celebra la valentía y la igualdad, y la realidad de un régimen que amenaza con castigar a quienes se atreven a protestar.

La imagen de las jugadoras enviando señales de auxilio desde un bus rumbo a Teherán se convierte en un símbolo de la lucha por la libertad y la dignidad en uno de los contextos más hostiles del mundo.