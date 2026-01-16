Alfonso Barco ofreció sus primeras palabras como jugador del Rijeka de Croacia: "Las expectativas son altas"

16/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Su breve paso por Emelec de Ecuador le bastó para dar el salto al fútbol de Europa y firmar por el actual campeón de Croacia. Alfonso Barco fue presentado en el HNK Rijeka y ofreció unas palabras en las que manifestó haber conversado con su nuevo entrenador y que tiene expectativas altas para esta temporada.

Barco quiere llegar lejos

Este viernes 16 de enero el mediocentro peruano fue presentado por el campeón de la última temporada de la Primera Liga croata. Sobre su arribo, el jugador de 24 años expresó que aceptó la oportunidad de llegar al 'viejo continente' y que la conversación con Víctor Sánchez de Amo, su estratega lo convenció.

"Sé que el Rijeka ganó el campeonato la temporada pasada y que las expectativas son altas. Hablé con el entrenador y vi una oportunidad para mi carrera en todo esto". Declaró el volante en palabras que recogió el propio club para sus canales oficiales.

Formado en las inferiores de Sporting Cristal y la Universidad San Martín, el hijo de Álvaro Barco, hoy director deportivo de Universitario, debutó en primera con los 'santos' en 2019. Entre 2022 y 2023 jugó en el cuadro crema, saliendo a mitad de año al balompié de Uruguay, teniendo su primera experiencia internacional.

Con Defensor Sporting disputó tres campañas, teniendo mayor regularidad en su segundo año, debido a que el curso anterior fue fichado a mediados del 2025 por Emelec. Para los 'eléctricos' disputó compartió vestuario con Christian Cueva, otro jale que ayudó a salvar la categoría.

Calendario del Rijeka

Disputadas 18 jornadas del fútbol croata, el vigente monarca no ha logrado colocarse entre los primeros y se ubica en el quinto puesto a 14 puntos del líder Dinamo Zagreb. La próxima jornada el Rijeka se medirá como local ante el Slaven Koprivnika, que marcha en la cuarta plaza.

Cabe precisar que el mediocentro peruano tendrá la oportunidad de disputar los playoffs de la UEFA Conference League. Esto debido a que los blancos acabaron en el decimosexto lugar y fue emparejado frente al Omonia Nicosia de Chipre por un lugar en los octavos de final del certamen europeo.

