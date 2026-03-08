¡Disparos en la mansión de Rihanna! Misterioso ataque sacude su lujosa residencia en Beverly Hills

08/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un grave incidente sacudió la tranquilidad de Beverly Hills cuando varios disparos fueron realizados contra la residencia de la cantante barbadense Rihanna, una de las figuras más influyentes de la música y los negocios en la industria del entretenimiento.

El ataque ocurrió alrededor de la 1:20 p. m. del domingo, cuando una mujer presuntamente abrió fuego contra la propiedad desde un vehículo estacionado frente a la vivienda. Según reportes policiales, se realizaron aproximadamente entre siete y diez disparos, algunos de los cuales impactaron en la estructura de la casa.

Las autoridades confirmaron había personas dentro de la residencia al momento del incidente, aunque no se registraron heridos. El hecho generó una rápida movilización policial en la zona, considerada uno de los barrios más exclusivos y vigilados de Los Ángeles.

Sospechosa fue arrestada tras huir del lugar

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer de 30 años habría disparado desde un vehículo blanco con un rifle tipo AR-15, y al menos una de las balas atravesó una pared de la vivienda. Posteriormente fue localizada y arrestada en un centro comercial cercano, donde quedó bajo custodia policial.

Las autoridades aún investigan qué motivó el ataque, ya que hasta el momento no se ha confirmado si existía alguna relación previa entre la sospechosa y la artista.

Una residencia familiar en uno de los barrios más exclusivos

La mansión atacada forma parte de una propiedad de lujo ubicada en un exclusivo sector de Beverly Hills. La cantante vive allí junto a su pareja, el rapero A$AP Rocky, y sus tres hijos , RZA, Riot y Rocki.

La vivienda, adquirida por la artista hace algunos años, se encuentra en un área donde residen diversas celebridades internacionales. A pesar de las estrictas medidas de seguridad de la zona, el incidente generó preocupación entre los vecinos y seguidores de la artista.

Hasta el momento, ni Rihanna ni su equipo han emitido declaraciones públicas sobre lo ocurrido. Sin embargo, fuentes cercanas indicaron que la familia se encuentra a salvo mientras las autoridades continúan con las investigaciones.

El ataque armado contra la residencia de Rihanna ha encendido las alarmas en Hollywood y reavivado el debate sobre la seguridad de las celebridades incluso en los barrios más exclusivos.

No se reveló de inmediato el posible motivo del atentado. El Departamento de Policía de Los Ángeles dijo que los investigadores de su División de Robo y Homicidios se encargarán del caso.