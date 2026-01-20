"Es una mediocridad": Paulo Autuori critica a la FPF por nuevo cupo de extranjeros

20/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El técnico de Sporting Cristal, Paulo Autuori, lanzó una dura crítica contra la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por la reciente modificación en la normativa de la Liga 1, que permite a los clubes alinear hasta siete jugadores extranjeros de manera simultánea en el campo.

En diálogo con Exitosa, Autuori cuestionó los argumentos de algunos directivos de la FPF, quienes habrían señalado que contratar futbolistas extranjeros resulta más barato que invertir en la formación de jugadores nacionales.

"Es una mediocridad. Perdón, pero no tengo otro término para catalogarlo. 'Son más baratos', 'son menos costosos'... Ahí se cierran los pasos para el jugador peruano. Se compromete el futuro del fútbol peruano", expresó.

El entrenador brasileño advirtió que esta decisión compromete la capacidad de la selección nacional de contar con un universo competitivo de futbolistas y el descubrimiento de potenciales estrellas del campo.

"Yo tengo el deber de trabajar por el fútbol peruano. ¿Qué jugador, en los días actuales, tiene influencia en el exterior? (...) Los directivos cuando toman la decisión de aumentar el cupo de extranjeros, tienen claro sus intereses. Me preocupo por quien vaya a tomar el mando de la selección, porque ¿de dónde va a sacar jugadores?", señaló.

La normativa de la FPF

La medida fue aprobada en la Asamblea de Clubes de la Liga 1 y ratificada por el Directorio de la FPF el 13 de enero de 2026. Con ello, los equipos podrán tener hasta 7 extranjeros en cancha, un cupo mayor al de la temporada 2025, cuando el límite era de 6.

El objetivo declarado por la FPF fue dar mayor flexibilidad a los clubes para competir en torneos internacionales. Sin embargo, la decisión ha generado preocupación por el impacto en la promoción de futbolistas peruanos y en la formación de nuevos talentos nacionales.

Autuori y la formación local

Consultado sobre cómo mejorar la calidad de la Liga 1 y de los clubes, Autuori recordó el proceso liderado por Ricardo Gareca en la selección, sugiriendo pensar en una estrategia que permita lograr los mismo resultados que dejó el exdirector técnico de la blanquirroja.

"Es algo que habría que preguntarle a Gareca, quien logró algo que todo el país por muchos años buscaba. Si llegamos ahí, ¿qué vamos a hacer para mantener el nivel interno competitivo y tener la capacidad de exportar jugadores?", reflexionó.

El DT insistió en que el contexto peruano no es favorable para aplicar criterios de "libertad de competencia" como en otras ligas que pueden permitirse la libertad de contar con un cupo amplio de jugadores extranjeros, gracias a su capacitad de 'exportar' sus propios talentos, cosa que en Perú resulta difícil de hacer actualmente.

"A mí me encanta Perú. Me preocupa esto. ¿Dónde vamos a encontrar jugadores? (...) No es un tema de 'libertad de competencia' porque el mundo actual es así porque hay un contexto favorable; en el nuestro no lo es", añadió.

La ampliación del cupo de extranjeros en la Liga 1 ha abierto un intenso debate. Mientras la FPF defiende la medida como una forma de fortalecer a los clubes, voces como la de Paulo Autuori advierten que se trata de una decisión que compromete el futuro del fútbol peruano y limita las oportunidades de los jugadores nacionales.