Clases virtuales en Lima: "Actividades estrictamente necesarias" sí serán presenciales, confirma DRELM

Tras las clases virtuales en instituciones educativas que dispuso el Gobierno frente a la escasez del gas, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) aclaró que solo las "actividades estrictamente necesarias" se mantendrán presenciales.

DRELM aclara sobre presencialidad o teletrabajo parcial en instituciones públicas

El Ministerio de Educación (Minedu) confirmó este viernes que, del 9 al 13 de marzo, la virtualidad aplica a las instituciones como colegios, universidades e institutos, con el fin de contribuir a la racionalización del gas mientras se repara el ducto de Camisea.

Sin embargo, esto ha sido severamente rechazado por diversas entidades y agrupaciones, como la Sociedad de Comercio Exterior (Comex), la Alianza de Escuelas Privadas (AEP) y la Defensoría del Pueblo.

Sus argumentos se basan en que la educación es imprescindible y que la crisis energética debió advertirse con la debida anticipación y resolverse con un plan adecuado, sin llegar a la necesidad de cerrar establecimientos.

Frente a estos cuestionamientos, la DRELM anunció que las instituciones públicas acatarán "la implementación temporal del teletrabajo", a fin de garantizar la continuidad de la educación. Esto involucrará también a docentes, personal administrativo y directivos.

Sin embargo, aclaró que las "actividades estrictamente necesarias" se podrán desarrollar de forma presencial o "mediante teletrabajo parcial", en coordinación con jefaturas.

Además, los servicios de atención presencial que resulten esenciales podrán continuar como tal, a fin de "garantizar la provisión de servicios básicos a la ciudadanía".

"Estas decisiones alteran el normal funcionamiento del país"

Frente al anuncio, la Alianza de Escuelas Privadas, conformada por redes educativas como Innova Schools, Futura Schools y ASDIEP, emitió un comunicado "lamentando profundamente" la decisión y proponiendo que la virtualidad sea una opción libre para su sector.

"La respuesta a una crisis no puede ser el cierre de las escuelas: el país debe apostar por la continuidad de los aprendizajes o, en todo caso, se debería permitir que las instituciones educativas privadas tomen sus propias decisiones", sostuvieron.

Asimismo, recordaron que se vivió algo similar durante la pandemia del COVID-19, hace seis años, advirtiendo que ya se ha sufrido "las consecuencias del cierre prolongado de las escuelas", por lo que sostienen que el sector "debe ser priorizado ante cualquier situación de crisis".

La AEP también resaltó que existen niños y jóvenes que no tienen la posibilidad de acceder a clases virtuales debido a que no cuentan con los recursos necesarios, siendo "los principales afectados".

