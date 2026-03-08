Minedu responde a colegios privados sobre clases virtuales: "Necesitamos una actitud responsable"

08/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En respuesta a la crisis por falta de gas natural, el Gobierno dispuso clases virtuales en los colegios, generando un rotundo rechazo a la medida. Pese a ello, el Ministerio de Educación exhortó al sector privado acatar la disposición a fin de reducir el consumo de GNV.

Este viernes, el Minedu confirmó que, del 9 al 13 de marzo, la virtualidad aplicará a instituciones como colegios, universidades e institutos, con el fin de contribuir a la racionalización del gas mientras se repara el ducto de Camisea.

Esta modalidad será obligatoria tanto para el sector privado como público. Sin embargo, instituciones como la Universidad de Lima han anunciado públicamente que continuarán sus actividades presenciales con normalidad.

Ante los cuestionamientos a la medida por parte de asociaciones y gremios privados como la Alianza de Escuelas Privadas, el viceministro de Gestión Institucional del Minedu, Walter Borja, sostuvo que esto es comprensible, pero que se debe priorizar la emergencia nacional.

Borja precisó en Canal N que la grave crisis energética que atraviesa el país requiere el compromiso y la colaboración de todos los sectores, pues "se trata de una medida excepcional".

"Lo que queremos es que en estos cortos días de la semana siguiente, los colegios que han iniciado clases, o que van a iniciar, que son del ámbito privado en Lima, lo hagan de forma virtual, porque necesitamos una actitud responsable para garantizar la continuidad del servicio educativo", señaló el viceministro.

Desplazamiento de más de 1 millón de escolares afectaría consumo de GNV

Asimismo, el viceministro explicó que, de los más de 2 millones de escolares que existen en Lima, 1 millón 200 mil están bajo el servicio privado de educación. A ello se suman los 80 mil docentes que trabajan en estas instituciones.

Por ello, para el Minedu, el desplazamiento de este volumen de personas en la ciudad podría generar "un consumo excesivo de energía", presionando con ello las reservas de gas natural con la que se cuenta, por lo que se hacen necesarias las clases virtuales.

"Se trata de una medida excepcional adoptada por el Gobierno para enfrentar la actual emergencia energética. Exhortamos a las instituciones educativas privadas a sumarse a este esfuerzo", agregó.

