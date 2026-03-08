Caos en la Bundesliga 2: Hinchas del Preussen Münster desconectan el VAR en pleno partido

08/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Un hecho insólito sacudió la Bundesliga 2 este fin de semana. Durante el partido del Hertha Berlín y el Preussen Münster, un grupo de hinchas de este último ingresó al campo y desconectó el sistema de VAR (Video Assistant Referee), generando caos y sorpresa entre jugadores, árbitros y espectadores.

Invasión y desconexión del VAR

Durante el duelo entre ambos clubes, al final del primer tiempo, el árbitro Felix Bickel fue llamado para revisar un penal a favor del Hertha Berlín. La invasión se produjo en en el momento en que Bickel se acercó a la pantalla para revisar el pedido, donde aficionados lograron acceder a la zona técnica y manipularon el sistema de videoarbitraje, dejándolo fuera de servicio.

La acción, además, estuvo acompañada de una bandera desplegada en la grada cercana con el mensaje "DESCONECTEN EL VAR", reflejando así el rechazo hacia este sistema por una parte considerable de los hinchas.

❌ Sabotage de la VAR 🇩🇪



Cet après-midi, lors de la victoire du Hertha Berlin à Preußen Münster (2eme division allemande), deux individus masqués sont descendus de la tribune et ont debranché des câbles, empêchant l'arbitre de voir les images à l'écran.

Il a donc dû suivre la... pic.twitter.com/5jYdMqcuMA — Check VAR Ligue 1 (@ArbitreVAR) March 8, 2026

Tras ello, la decisión final quedó en manos del equipo dentro de la cabina central, donde se otorgó la sanción y el penal a favor del Hertha Berlín, anotado finalmente por su capitán, Fabian Resse, transformando el encuentro en un 1-0 durante el tiempo añadido. Sin embargo, durante el segundo tiempo, el Münster empató justo después del descanso y terminó de voltear el marcador 1-2 casi al final del partido.

Las imágenes del VAR apagado se viralizaron rápidamente en redes sociales, con miles de usuarios comentando la vulnerabilidad del sistema. Autoridades deportivas alemanas anunciaron que abrirán una investigación para determinar responsabilidades y aplicar sanciones a los responsables de la invasión.

Aficionado logra desconectar el sistema de videoarbitraje.

Segundo altercado en un mismo día

Este episodio se suma a otro hecho violento ocurrido en Europa el mismo día: el clásico escocés entre Rangers y Celtic, que terminó en enfrentamientos tras la tanda de penales. La coincidencia de dos incidentes graves en distintas ligas europeas reaviva el debate sobre la seguridad en los estadios y el comportamiento de las barras bravas.

🔚Así ha terminado el derbi Old Firm en la Copa Escocesa



😐Invasión de campo y enfrentamiento entre las aficionados de Rangers y Celticpic.twitter.com/cKhY9csssT — BeSoccer (@besoccer_ES) March 8, 2026

Expertos señalan que este tipo de incidentes evidencian fallas en los protocolos de seguridad y en el control de accesos dentro de los estadios. La Bundesliga, reconocida por su organización, enfrenta ahora el reto de reforzar medidas para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.

El desconectado del VAR por parte de hinchas se convierte en uno de los episodios más insólitos del fútbol europeo reciente. Sumado a la violencia en el clásico escocés, el mismo día, la situación refleja un creciente problema de seguridad y disciplina en los estadios, que amenaza con opacar el espectáculo deportivo.