Deportes
Fútbol internacional

Caos en la Bundesliga 2: Hinchas del Preussen Münster desconectan el VAR en pleno partido

Un grupo de aficionados ingresó al campo y logró desconectar el sistema de videoarbitraje durante un encuentro de la Bundesliga 2. El partido quedó marcado por la interrupción y la polémica.

Hinchas encapuchados burlaron las rejas y desconectaron el sistema en pleno part
Hinchas encapuchados burlaron las rejas y desconectaron el sistema en pleno part (Composición Exitosa)

08/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 08/03/2026

Un hecho insólito sacudió la Bundesliga 2 este fin de semana. Durante el partido del Hertha Berlín y el Preussen Münster, un grupo de hinchas de este último ingresó al campo y desconectó el sistema de VAR (Video Assistant Referee), generando caos y sorpresa entre jugadores, árbitros y espectadores.

Invasión y desconexión del VAR

Durante el duelo entre ambos clubes, al final del primer tiempo, el árbitro Felix Bickel fue llamado para revisar un penal a favor del Hertha Berlín. La invasión se produjo en en el momento en que Bickel se acercó a la pantalla para revisar el pedido, donde aficionados lograron acceder a la zona técnica y manipularon el sistema de videoarbitraje, dejándolo fuera de servicio.

La acción, además, estuvo acompañada de una bandera desplegada en la grada cercana con el mensaje "DESCONECTEN EL VAR", reflejando así el rechazo hacia este sistema por una parte considerable de los hinchas.

Tras ello, la decisión final quedó en manos del equipo dentro de la cabina central, donde se otorgó la sanción y el penal a favor del Hertha Berlín, anotado finalmente por su capitán, Fabian Resse, transformando el encuentro en un 1-0 durante el tiempo añadido. Sin embargo, durante el segundo tiempo,  el Münster empató justo después del descanso y terminó de voltear el marcador 1-2 casi al final del partido.

Las imágenes del VAR apagado se viralizaron rápidamente en redes sociales, con miles de usuarios comentando la vulnerabilidad del sistema. Autoridades deportivas alemanas anunciaron que abrirán una investigación para determinar responsabilidades y aplicar sanciones a los responsables de la invasión.

Aficionado logra desconectar el sistema de videoarbitraje.
Aficionado logra desconectar el sistema de videoarbitraje.

Segundo altercado en un mismo día

Este episodio se suma a otro hecho violento ocurrido en Europa el mismo día: el clásico escocés entre Rangers y Celtic, que terminó en enfrentamientos tras la tanda de penales. La coincidencia de dos incidentes graves en distintas ligas europeas reaviva el debate sobre la seguridad en los estadios y el comportamiento de las barras bravas.

Expertos señalan que este tipo de incidentes evidencian fallas en los protocolos de seguridad y en el control de accesos dentro de los estadios. La Bundesliga, reconocida por su organización, enfrenta ahora el reto de reforzar medidas para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.

El desconectado del VAR por parte de hinchas se convierte en uno de los episodios más insólitos del fútbol europeo reciente. Sumado a la violencia en el clásico escocés, el mismo día, la situación refleja un creciente problema de seguridad y disciplina en los estadios, que amenaza con opacar el espectáculo deportivo.

