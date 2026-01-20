Paulo Autuori dejó tajante mensaje y descartó fichaje de otro delantero para Cristal: "Es mi responsabilidad"

20/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En exclusiva para Exitosa, el entrenador de Sporting Cristal, Paulo Autuori, habló sobre el plantel que tiene y cómo estará conformado para la presente temporada. De forma tajante, descartó que vaya a llegar otro delantero y que la responsabilidad de la producción goleadora será totalmente suya.

Confía en sus delanteros

Para el estratega brasileño, la posición del '9' está bien cubierta, liderada por Felipe Vizeu e Irven Ávila. Descartó que la inexperiencia de algunos de sus arietes sea un valor negativo y lo comparó con lo que le pasó en 2002, cuando fue campeón con los celestes tras una purga y el ascenso de varios canteranos.

"No vamos a traer '9', de manera clara y directa. Vamos a empezar con (Felipe) Vizeu. El tema de experiencia no es nada, porque en 2002 teníamos un montón de experiencia y no hicimos nada, fue cuando entraron los chicos que ganamos. Que tengan muy claro: No va a venir '9', esto es mi responsabilidad", sostuvo Autuori.

El director técnico de 69 años comentó sobre lo que se vendrá este 2026 y que confía en que los resultados serán mejores. Esto debido a que ha observado que varios jugadores que participaron en la campaña anterior han mostrado un mejor rendimiento.

"Tenemos convicción de lo que necesitamos y esta plantilla va a dar una respuesta positiva porque tengo certeza que muchos jugadores que transitaron del año pasado va a tener buen rendimiento. ¿Qué me da certeza? El día a día, los entrenamientos y la vivencia que uno tiene en ver jugadores", manifestó.

Busca jugadores con ambición

Con respecto a las ambiciones que busca en sus dirigidos, precisó que no solo la experiencia garantizará el éxito. Por tal motivo, quiere trabajar con jóvenes que tengan "hambre" de hacer historia y que no sean opacados por foráneos que les impida mostrar sus cualidades.

"Lo que nosotros queremos es hambre, no experiencia solamente. Hambre de ganar, de conquistar títulos. A veces, un joven que tiene potencial va a ser tapado porque es muy sencillo traer a un jugador con experiencia. Para mí es un tema de calidad y la calidad no tiene que ver con la edad", indicó.

El plantel de Sporting Cristal no requiere de otro delantero, así lo dijo de forma enfática su entrenador Paulo Autuori. Para el estratega brasileño, los cinco atacantes con los que cuenta son suficientes y asuma la responsabilidad de que no rindan.