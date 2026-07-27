Alianza Lima presentará un reclamo formal por el mal arbitraje ante Comerciantes Unidos

27/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El empate 2-2 entre Alianza Lima y Comerciantes Unidos dejó un profundo malestar en el conjunto blanquiazul por el desempeño del árbitro Augusto Menéndez. La principal polémica fue un presunto codazo de Alexis Cossio sobre Jairo Vélez que no fue sancionado como penal.

Tras el regreso de la delegación a Lima, desde la interna del club confirmaron que tomarán acciones por lo ocurrido en Cutervo, al considerar que las decisiones arbitrales perjudicaron al equipo durante el encuentro.

Anuncian reclamo formal

A su llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el gerente deportivo de Alianza Lima, Franco Navarro Jr., declaró ante los medios de comunicación que el club presentará un reclamo formal ante las instancias correspondientes por la actuación del árbitro Augusto Menéndez.

Asimismo, el directivo señaló que, más allá de la polémica arbitral, el plantel ya se encuentra concentrado en el próximo compromiso frente a Alianza Atlético por el Torneo Clausura.

"Las imágenes son claras, el club va a presentar un reclamo formal. Nosotros ya estamos enfocados en el siguiente partido, ustedes vieron lo que pasó ayer, no nos queda otra que seguir trabajando pero sí hay que dejar un precedente porque esto no puede seguir pasando", sostuvo ante las consultas de los periodistas.

📸Hay imágenes que hablan por sí solas... pic.twitter.com/gWKhlK65OM — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) July 26, 2026

Exigen los audios del VAR

Franco Navarro Jr. señaló que el club aguardará un pronunciamiento de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) sobre las decisiones tomadas durante el encuentro. Además, pidió que se hagan públicos los audios del VAR para esclarecer las jugadas polémicas.

"Esperemos un pronunciamiento de la CONAR y que se divulguen los audios del VAR", se pronunció

Por otro lado, el gerente deportivo aseguró que Alianza Lima continuará enfocado en la lucha por el Torneo Clausura. En ese sentido, indicó que el club se encargará de los reclamos correspondientes mientras el plantel mantiene la atención en lo deportivo.

"Preferimos dedicarnos a jugar, que el club pueda trabajar en los reclamos pertinentes y nada más que eso", concluyó.

🎙️Franco Navarro: "NOSOTROS JUGAMOS LIMPIOS Y NO NOS QUEJAMOS, PERO ESTO YA ES INDIGNANTE. EL PLANTEL ESTÁ MOLESTO Y DOLIDO".#AlianzaLima



📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/6a8egzADjM#L1MAX #Liga1 #TorneoClausura2026 pic.twitter.com/cQfcoZAd68 — L1MAX (@L1MAX_) July 26, 2026

Además de la polémica por el penal no sancionado a favor de Alianza Lima, el árbitro Augusto Menéndez también quedó en el centro de la controversia tras la denuncia realizada por Fernando Gaibor. El volante aseguró que recibió insultos del juez durante el encuentro.

De esta manera, Alianza Lima tomará acciones tras el empate ante Comerciantes Unidos y espera el pronunciamiento de la CONAR junto a los audios del VAR. Pese a la polémica arbitral, el cuadro blanquiazul aseguró que seguirá enfocado en el Torneo Clausura.