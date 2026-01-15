Papa León XIV muestra su emoción al ver bandera peruana en el Vaticano

15/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La bandera peruana causó una enorme emoción al papa León XIV luego de encontrarse frente a frente con el estandarte peruano en el Vaticano. Su emoción no se pudo ocultar y fue capturado en una imagen para el recuerdo.

Perú se hace presente en el Vaticano

Tras la salida de la audiencia semanal, el papa León XIV fue sorprendido por un compatriota al llevar una bandera peruana durante el recorrido del santo padre tras un encuentro en el Vaticano.

El sumo pontífice recorrió un corredor para saludar y expresar su agradecimiento ante los fieles que asistieron a la convocatoria. En ese momento se encontró con el símbolo peruano que generó una reacción natural y que

La audiencia general que contó con una gran cantidad de feligreses contó con la presencia de compatriotas haciendo recordar al padre Robert Prevost que el Perú sigue sus pasos.

Fue sorprendido por compatriota con bandera peruana

Con la sorpresa, el papa León XIV no pudo ocultar su emoción frente a los vítores de los fieles, los cuales no dudaron en registrar los momentos a través de fotografías y videos con sus celulares.

En la ceremonia, León XIV también realizó una bendición a un grupo de parejas de recién casados durante su audiencia general semanal en el Aula Pablo VI del Vaticano.

Papa León XIV mostró preocupación por situación en Venezuela

Anterior a su encuentro con feligreses, el papa León XIV expresó su preocupación por la crisis política, económica y social que arrastra a la ciudadanía venezolana por casi tres décadas.

El santo padre se encontró recientemente con la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, con la cual discutió parte de las necesidades y retos que enfrentan tras la caída de Nicolás Maduro.

El encuentro ocurrió el pasado lunes 12 de enero en Italia cuyo encuentro se dio bajo carácter reservado y los detalles de este tipo de encuentro no han sido ampliamente difundidos.

Por su parte, Edmundo González Urrutia, electo presidente de Venezuela, escribió un mensaje en su cuenta oficial de X donde subrayó la importancia de esta reunión para la población venezolana.

Por su parte, en la cuenta del partido político Vente Venezuela, fundado por la ganadora del premio Nobel de La Paz 2025, precisó que el objetivo de esta congregación es "pedir por la liberación de todos los presos políticos de nuestro país".

Con la amabilidad que lo caracteriza, el papa León XIV fue sorprendido con una bandera peruana durante su saludo ante los feligreses en el Vaticano.