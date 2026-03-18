Exjugador de la 'U' asegura que deben jugar sin público en el Estadio Monumental tras episodio de racismo

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario se encuentra en el centro de la polémica luego de lo ocurrido en los minutos finales del partido ante UTC en el Estadio Monumental. De acuerdo a lo indicado por los jugadores Ángelo Campos y Piero Serra, un grupo de hinchas de la tribuna sur les lanzaron insultos con tinte racista los cuales causaron su indignación.

Adicional a eso, el informe del árbitro Michael Espinoza ratifica esta versión señalando que él mismo escuchó los sonidos que realizaron los aficionados contra el portero cajamarquino. Ahora, el elenco crema podría afrontar una dura sanción en el coloso de Ate ya que FIFA y Conmebol castigan drásticamente este tipo de situaciones.

Exjugador de la U pide drástica sanción para el Estadio Monumental

Como era de esperarse, esta polémica es el tema principal de los programas deportivos de nuestro país. Por ejemplo, en la última edición de 'Desmarcados', Mauro Cantoro, panelista y exjugador de Universitario, tomó la palabra para dar a conocer su tajante postura respecto a la situación dada en la Liga 1.

El popular 'Toro' dejó en claro que el racismo es una lacra que se debe erradicar de una vez por todas del fútbol en el mundo. En ese sentido, consideró que de ser necesario que la 'U' juegue sin público, se debe hacer para sentar un precedente importante.

"El informe dice que el árbitro sí escuchó los sonidos. ¿Cuál es el problema? Hay que sancionar, sin gente. ¿Qué culpa tiene? Y lo digo que le pasa a la 'U', porque podría decir... Quiero ver si después uno va a decir y se cag...n. Cero público, quieres cortar con el problema. Y a la segunda vez empiezas a quitar puntos", indicó.

"𝗧𝗜𝗘𝗡𝗘𝗡 𝗤𝗨𝗘 𝗦𝗔𝗡𝗖𝗜𝗢𝗡𝗔𝗥 𝗦𝗜𝗡 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖𝗢" 😳



🗣️ Mauro Cantoro: "El informe del árbitro es claro: hay que sancionar. ¿Cómo? Sin gente en todo el estadio. Cero público. Si quieres cortar el problema, tiene que ser así, y si pasa de nuevo, empiezas a quitar... pic.twitter.com/evITeQRpjn — DENGANCHE (@denganche) March 18, 2026

Quitar puntos en caso de reincidencia

El ahora comentarista también indicó que en caso se vuelvan a dar agresiones racistas en el Monumental o en cualquier estadio del Perú, se opte por quitar puntos para que así los clubes tomen enserio esta lucha.

"¿La 'U' dijo que no le informaron? Ya está, todo es informal, hay que acatar las órdenes de los informales, ¿qué vas a hacer? 'Que vaya menos gente y a la segunda vez que haya racismo, menos gente todavía', es una joda. Esto es así, cero", añadió.

De esta manera, Mauro Cantoro, exjugador de Universitario, aseguró que el elenco crema debe recibir una sanción ejemplar tras las acusaciones de racimos en el partido ante UTC al punto de que el Estadio Monumental se juegue sin público.