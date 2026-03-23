Bryan Torres sale de fiesta con cantante de 'Son Tentación', Sonali Ore, tras ruptura con Samahara Lobatón

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Bryan Torres volvió a ser captado con una mujer, semanas después de su ruptura con Samahara Lobatón. El cantante de salsa estuvo disfrutando junto a una integrante de 'Son Tentación', Sonali Ore. Ellos, junto a otros amigos, hicieron un recorrido por diversos puntos de Lima, terminando la noche con una cena grupal que ha dado mucho de qué hablar.

¿Bryan Torres y Sonali están en coqueteos?

Según el reportaje que emitió Magaly TV: La Firme, es la primera vez que el salsero aparece con una mujer después de terminar con la hija de Melissa Klug. El pasado jueves apareció en un concierto de Kalimba, pero no estaba solo, sino acompañado de varios amigos, entre ellos Sonali.

Ambos parecían muy cercanos, ya que estuvieron hablando durante toda la noche, a pesar de que tenían a un amigo en medio de ellos. En las historias que la cantante publicó en Instagram, nunca apareció Bryan, por lo que se supone que intentaba mantenerlo lo más privado posible.

Una vez terminado el concierto, todos se fueron al Rímac, donde iba a cantar la orquesta de Bryan, 'Barrio Fino'. Allí, Sonali soltó unos pasos de baile y, finalmente, en la madrugada del viernes, terminaron en un conocido restaurante de Surquillo. Como prueba de ello, se tomaron una foto grupal que fue difundida.

Cabe resaltar que en ningún momento se vio una situación comprometedora entre Bryan y Sonali, aunque sí es cierto que estuvieron hablando al oído en varias oportunidades e hicieron todo un recorrido esa noche, por lo que muchos presumen que podría haber cierto interés entre ambos.

Samahara anunció acciones legales contra Bryan Torres

Hace unos dias, la influencer Samahara Lobatón anunció que iniciará acciones legales contra Bryan Torres, padre de sus dos últimos hijos. A través de sus redes sociales, la influencer explicó que solicitará el aumento de la pensión alimentaria, ya que el monto que actualmente percibe resulta insuficiente para cubrir las necesidades de los menores.

En su pronunciamiento, Lobatón enfatizó que la medida responde exclusivamente a su rol como madre y a la responsabilidad de garantizar el bienestar y desarrollo de los menores.

"El día de hoy después de haberme reunido con mi abogado he decidido iniciar las acciones legales correspondientes contra el señor Bryan Torres, a fin de solicitar el incremento de la pensión de alimentos de mis menores hijos, esto debido a que la suma que actualmente viene otorgando por concepto de alimentos resulta insuficiente para cubrir las nuevas necesidades de nuestros hijos", se lee en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram.

Es así que, aunque no se evidenció una relación sentimental, la cercanía entre Bryan Torres y Sonali no pasó desapercibida. Ambos compartieron varios momentos durante la noche, lo que ha generado especulaciones. Por ahora, ninguno se ha pronunciado, dejando abierta la posibilidad de que solo se trate de una amistad.