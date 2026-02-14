Álex Valera deja claro su principal objetivo con Universitario de Deportes: "Este año quiero..."

14/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras convertirse en una de las figuras del último partido en el Monumental, Álex Valera dejó claro su principal objetivo con Universitario de Deportes, una meta que no solo refleja su gran momento futbolístico, sino también la ambición con la que afronta este nuevo año con los cremas.

Álex Valera deja claro su principal objetivo con la 'U'

El último fin de semana, Álex Valera fue protagonista en la victoria por 2-1 de Universitario de Deportes frente a Cienciano. Más allá del triunfo, el delantero se robó la atención por lo que dijo después: va con todo por los 100 goles con la camiseta crema.

"Gracias a Dios sigo anotando. Espero seguir mejorando y seguir anotando cada partido, que mi meta es siempre seguir sumando y apoyando al equipo. Dios mediante este año espero llegar a los 100 goles. Es mi sueño que tengo y por eso estoy trabajando", declaró tras el partido disputado en el Estadio Monumental.

Actualmente, Valera suma 74 tantos oficiales con Universitario, una cifra que lo acerca a uno de los registros más recordados del club, el de Raúl Ruidíaz, quien alcanzó los 80 goles con la camiseta crema.

🎙️Alex Valera: "MI META ES LLEGAR A LOS 100 GOLES CON LA U".



"Me cuido bastante y doy lo mejor de mí porque la U me ha dado todo"#L1Radio #Universitario



📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/6a8egzADjM pic.twitter.com/KNP5Irbmfd — L1MAX (@L1MAX_) February 14, 2026

Álex Valera promete dar mucho más por la 'U'

Más allá de la estadística, el delantero también aprovechó para destacar su compromiso con el club y el trabajo diario que realiza para mantenerse en buen nivel.

"La 'U' siempre me ha dado todo. Yo creo que para mí eso es como que darle algo de gratitud por todo lo que me ha dado a mí en lo personal y sobre todo al equipo porque siento que puedo dar mucho más todavía", sostuvo.

En la misma línea, Valera explicó que hoy su enfoque está puesto en entrenar, cuidarse y mantenerse al cien por ciento para responderle al club dentro del campo.

Sus palabras llegan en un momento clave, luego de una seguidilla de partidos en los que ha sido determinante en el ataque crema, aportando goles tanto en casa como en condición de visitante.

¿Qué dijo Valera sobre el partido contra Cienciano?

Sobre el duelo frente a Cienciano, el delantero no ocultó que fue uno de los partidos más exigentes de las últimas fechas.

"Nos plantó un buen esquema dentro del campo. No nos ha dejado hacer casi mucho y creo que las que tuvimos, las pudimos anotar. Fue un partido muy bonito, la verdad, muy intenso. Y al último también ellos estuvieron arriba de nosotros", señaló.

¿Qué dijo Valera sobre el partido contra Cristal?

Universitario llegó a este encuentro tras vencer por 2-0 a ADT en condición de local y empatar 1-1 ante Cusco FC en la ciudad imperial, partidos en los que Álex Valera también logró marcar.

Ahora, el siguiente reto en el Apertura será frente a Sporting Cristal, que recibirá a los cremas en el Estadio Alberto Gallardo. "Será un escenario muy bonito, primera vez que los voy a enfrentar en ese estadio. Cristal es un gran equipo y vamos a ir con todo a jugar de igual a igual", afirmó el delantero.

Así, tras su gol ante Cienciano y su buen momento en el torneo, Álex Valera dejó en claro que su gran objetivo con Universitario de Deportes es seguir marcando, aportar al equipo y alcanzar la histórica cifra de 100 goles con la camiseta crema.