¡Que fuerte! Rodrigo Ureña ESTALLA por derrota de Universitario: "Tenemos que hacernos responsables"

01/08/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Rodrigo Ureña, al igual que sus compañeros en Universitario, no tuvo un buen partido frente a Melgar en Arequipa, y no pudo evitar la derrota de su equipo. Con esto en cuenta, el volante chileno explotó y realizó una fuerte crítica tras el encuentro.

Ureña intentó explicar cómo se dio gol que le terminó dando el triunfo a Melgar, en donde se equivocó en la marca del central Leonel Galeano. El jugador señaló que previo al remate del rival, hubo un toque que le impidió tocar el balón.

¿Gol de Melgar debió ser anulado?

En ese sentido, alegó que el tanto pudo haber sido anulado por el árbitro, pues uno de los futbolistas rojinegros habría cometido una falta contra él.

"Sí, claramente me pegan un empujón hacia adelante (en el gol de Melgar). Yo voy a saltar y me empujan hacia adelante, no vi quién estaba detrás de mí, pero claramente me empujan hacia adelante. Lo vi al árbitro (Jesús Cartagena) y no quiso cobrar. Es muy difícil que yo me pueda tirar, sabiendo que puedo dejar en posición de gol a un rival", declaró para L1 Max.

¿Enojado por ser reemplazado?

El volante defensivo se refirió también a su reemplazo en los minutos finales, pues tras ser cambiado por Hugo Ancajima, no pudo evitar mostrarse frustrado. Todo ello, debido a que se considera responsable del gol que recibió su equipo.

"No solo me molesto por eso (su salida). Nos hacen un gol de balón detenido y obviamente es desconcentración de nosotros. También tenemos que hacernos responsables. En lo personal me hago responsable del gol, principalmente por eso", expresó.

Por otro lado, Ureña indicó que no suele criticar su continuidad en el equipo, pues considera que Fabián Bustos toma las decisiones más adecuadas para el desarrollo eficaz del equipo a lo largo de los partidos.

"No soy de andar criticando ni cuando me sacan ni cuando me ponen, no estoy para eso, para eso está el técnico. Él toma sus decisiones y desde mi parte son siempre respetadas, lo mismo cuando me tocó y no me tocó jugar", manifestó.

Recordemos que Ureña también se involucró en la batalla campal desatada segundos después de la culminación del partido, y que captó la atención de otros equipos del torneo.

Sin embargo, Rodrigo Ureña prefirió hacerse responsable del gol recibido por Universitario, el cual terminó dándole la victoria a Melgar.