Rebagliati exige que Carlos Zambrano no juegue ante Argentina por insólita razón: "No lo pondría"

La Liga 1 2024 llegó a su fin y ahora toda la atención está puesta en los últimos dos duelos del año de la Selección Peruana en las Eliminatorias Sudamericanas. El equipo dirigido por Jorge Fossati afrontará dos complicados encuentros cuando reciba a Chile en el Estadio Nacional de Lima y luego visite a Argentina en la Bombonera de Boca Juniors.

Parar el primer cotejo, Carlos Zambrano no podrá ser considerado por la Bicolor ya que la Conmebol le impuso un castigo por haber insultado a un oficial del organismo durante el pasado encuentro ante Brasil. Por ello, el defensor de Alianza Lima solo podría estar para el partido donde se enfrentará al campeón del Mundo el próximo martes 19 de noviembre.

Pese a que se trata de uno de los mejores centrales del campeonato nacional y de la Selección Peruana en las Eliminatorias, Diego Rebagliati sorprendió a más de una durante la última edición de 'Al Ángulo'. Ahí, el comentarista pidió que el 'León' no sea considerado por Jorge Fossati para el duelo ante Argentina por una insólita razón.

El exgerente de Sporting Cristal argumentó su posición asegurando que es muy probable que el combinado nacional pierda en su duelo ante Lionel Messi y compañía. Por ello, el comentarista preferiría cuidar a Carlos Zambrano para que este no sea amonestado o expulsado y no se pierda los encuentros de marzo ante Venezuela y Bolivia.

"Lo más probable es que perdamos en Buenos Aires, y no es un derrotismo, es un dato de realidad, no perdamos jugadores. No empecemos a perder el partido de Bolivia o Venezuela que es en marzo. Perú tendría que jugar ante Chile y con Argentina pensando en los partidos con Bolivia y Venezuela. Por ejemplo, yo no me animaría a ponerlo a Carlos Zambrano en Buenos Aires porque ya tiene amarilla, prefiero asegurarme y no lo pondría, encima como juega Zambrano está siempre expuesto a la amarilla. Con todo nuestro mejor equipo, la realidad de la selección hoy es lo más probable que perdamos con Argentina, y para mí lo que no puede pasar es que no dejen a cuatro suspendidos más para no jugar con Bolivia o Venezuela, ese tiene que ser el foco", indicó.