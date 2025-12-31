Universitario cerca de dar el golpe y fichar a futbolista de la selección peruana que milita en Europa

31/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

A pocas horas de que concluya el 2025, el mercado de pases en el Perú no se mueve y Universitario de Deportes estaría gestionando el fichaje de un futbolista de la selección peruana que milita en Europa. Actualmente cedido, consiguió la regularidad que el equipo que lo adquirió no le ofreció.

¿Qué jugador llegaría a la 'U'?

El jugador que interesa al actual tricampeón del fútbol peruano es Joao Grimaldo, quien actualmente pertenece al Partizan de Belgrado de Serbia, pero se encuentra cedido al Riga FC de Letonia. Así lo dio a conocer el periodista deportivo Fabián Camacho, señalando que hay contacto entre el club y su representante.

"Una de las opciones que maneja Universitario es un jugador que viene de Europa y es peruano. Joao Grimaldo es opción en Universitario de Deportes. Hay gestiones de su agencia representativa con el jugador y con el club crema", escribió el comunicador en su cuenta de X.

Joao Grimaldo es opción en Universitario de Deportes.

Hay gestiones de su agencia representativa con el jugador y con el club crema ✅ https://t.co/Vyzb7dHsVu pic.twitter.com/d3ubKNzsz7 — Fabian Camacho (@Fabianessi2110) December 31, 2025

Cabe destacar que el buen rendimiento que tuvo el extremo nacional con el cuadro letón, con el que fue campeón de liga, le valió para ser considerado el mejor sub 23 sudamericano en Europa de la temporada. La nómina organizada por el portal Sofascore lo coloca en la cima, por delante del chileno Darío Osorio o el argentino Nico Paz.

Aunque no se ha conocido de una oferta formal por Grimaldo, su posible llegada se da en el contexto de otro fichaje que estaría gestando Universitario. Héctor Fertoli, extremo argentino de 31 años que pertenece a Racing, pero jugó cedido en Tigres, sería otra carta que maneja Álvaro Barco.

La temporada de Grimaldo en Letonia

Tras no gozar de oportunidades en el fútbol serbio, el futbolista de la selección peruana tomó la decisión de salir a préstamo y jugar en el Riga FC, uno de los equipos más importantes de Letonia. Por liga y la copa local, disputó 30 partidos, anotando cinco goles y dando seis asistencias.

Su rendimiento le valió para ser considerado entre los mejores del mes de setiembre y su aporte sirvió para que su club se corone campeón, siendo el tercer título en su carrera profesional.

Joao Grimaldo está en la órbita de Universitario, según el periodista Fabián Camacho. El futbolista de la selección peruana viene de jugar cedido en el Riga FC de Letonia y con contrato vigente con el Partizan de Belgrado, por lo que el cuadro crema debería pagar por su carta o esperar a que rescinda su vínculo.