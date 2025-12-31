Exfutbolista histórico de Brasil es operado de urgencia tras presentar problema cardíaco: ¿Cuál es su estado de salud?

31/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El exfutbolista brasileño, Roberto Carlos, acudió a un centro de salud para una consulta médica inicial enfocada en su pierna tras padecer un trombo, sin embargo, se le detectó un problema en el funcionamiento del corazón, lo que derivó a que se someta a una rápida intervención.

¿Qué problema cardíaco presentó el exfutbolista Roberto Carlos?

Este miércoles 31 de diciembre fuentes cercanas al Real Madrid, equipo en el que militó el recordado lateral izquierdo, confirmaron a la agencia EFE que el exjugador fue ingresado a un centro sanitario de Sao Paulo, ciudad en donde se encontraba disfrutando de unas vacaciones, luego que una resonancia magnética revelara una anomalía en su corazón.

En tal sentido, el exdeportista fue sometido a una cirugía en la que los profesionales le implantaron un catéter. Si bien esta operación estaba prevista para realizarse aproximadamente en 40 minutos, se tuvo que extender hasta tres horas debido a que se suscitó un problema, pero todo salió perfectamente.

De acuerdo a información del diario AS el brasileño se encuentra fuera de peligro, pero bajo vigilancia médica por las próximas 48 horas para estar atentos al avance de su estado de salud y ver que este se presente de manera positiva.

Además, la agencia Europa Press indicó que tras la intervención, familiares y personas allegadas del campeón del mundo en 2002, indicaron que su respuesta al tratamiento resultó positiva y que su estado de salud no presenta mayor gravedad.

Roberto Carlos se pronuncia tras intervención quirúrgica

Después que el ambiente futbolístico se paralizara tras conocerse esta noticia del estado de salud de Roberto Carlos, el exfutbolista del 'Scratch' salió al frente tras su intervención de emergencia para aclarar que no sufrió un paro cardíaco como muchos medios informaron.

Para ello, recurrió a su cuenta de Instagram en la que expresó: "Quisiera aclarar información reciente que ha estado circulando.

Recientemente me sometí a un procedimiento médico preventivo, planificado con antelación con mi equipo médico. El procedimiento fue exitoso y me encuentro bien. No sufrí un infarto".

Aseguró que se encuentra recuperando y que espera retomar sus compromisos muy pronto. Finalmennte agradeció a quienes le enviaron mensajes de apoyo y preocupación.

Como vemos, el exfutbolista de la selección de Brasil, Roberto Carlos, se encontraba disfrutando de unas vacaciones en Sao Paulo en la que acudió a un centro médico para una consulta en su pierna, sin embargo, los doctores detectaron un problema en el funcionamiento de su corazón por lo que fue sometido a una cirugía de urgencia. Ahora, permanece estable y se encuentra bajo vigilancia médica.