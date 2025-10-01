Alianza Lima ya piensa en su delantero para 2026: Conoce al argentino que podría suplir a Barcos o Guerrero

01/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima ya está moviendo sus fichas pensando en la próxima temporada y uno de los grandes objetivos es reforzar su ofensiva. El club apunta a un delantero argentino que podría suplir a figuras históricas como Hernán Barcos o Paolo Guerrero, buscando llegar con fuerza al 2026 y mantener el nivel competitivo en la Liga 1.

Alianza Lima inicia contactos con 'Rocky'

A pesar de que la temporada aún no culmina, el club victoriano ya mira hacia el 2026. Algunos jugadores podrían dejar la institución por bajo rendimiento, mientras que la dirigencia trabaja en traer refuerzos de experiencia y talento. La zona ofensiva es prioridad y el nombre de Adrián Balboa ya está en la lista.

El periodista Mauricio Loret de Mola informó en el programa Mano a mano que Alianza Lima ya se ha comunicado con el entorno de Adrián Balboa. Sin embargo, un obstáculo importante es que el delantero todavía tiene dos años de contrato con Racing de Argentina.

"Desde Alianza se han comunicado con el entorno de Adrián Balboa para un posible regreso. Él ha manifestado que le gustaría volver en algún momento. El principal impedimento es que aún tiene dos años de contrato con Racing. En Alianza piensan en 'Rocky' como una opción para la próxima temporada", contó Mauricio Loret de Mola.

El interés del club no sorprende, ya que la directiva busca un delantero capaz de competir con Hernán Barcos o Paolo Guerrero, quienes podrían estar viviendo sus últimos meses con la camiseta blanquiazul.

'Rocky' Balboa sueña con volver a Alianza

En declaraciones recientes, Adrián Balboa dejó claro su deseo de retornar a Alianza Lima. Según el delantero, su salida en 2020 no fue como esperaba y le gustaría cerrar su ciclo en el club de manera más satisfactoria.

"Alianza es un equipo al que le tengo mucho cariño. Yo estuve un año. En realidad, jugué los primeros seis meses porque después jugué cuatro partidos y vino la pandemia. No jugué más. Lo tengo en dos etapas divididas (...) Para mí, hubo cosas que no estuvieron bien. Nos dolió mucho perder esa final", comentó Balboa.

Adrián Balboa agregó: "La verdad que me gustaría volver un día para irme de otra manera porque siento que me lo merezco".

Durante su primera etapa en La Victoria, 'Rocky' jugó 26 partidos entre Liga 1 y Copa Libertadores, anotando cinco goles y dando dos asistencias. Aunque no fue un registro abrumador, su calidad y experiencia podrían ser claves para la ofensiva aliancista en 2026.

Así, Adrián 'Rocky' Balboa aparece como una de las principales cartas de Alianza Lima para reforzar su delantera en 2026. La directiva blanquiazul ya inició contactos con su entorno y, pese a los obstáculos contractuales con Racing, el delantero dejó claro su deseo de volver.