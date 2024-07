Representante de Kevin Serna descarta chance de jugar por Perú: "Por ahí que lo llaman de Colombia"

Kevin Serna le dirá adiós al fútbol peruano en las próximas horas luego que esté casi confirmado su venta de Alianza Lima a Fluminense por un total de 3 millones de dólares.

El atacante colombiano dejó una buena impresión en el actual campeón de la Copa Libertadores al cuál le anotó dos tantos en la fase de grupos de la presente edición. El cafetero se sumará a una lista de estrellas que militan en el tricolor que busca salir del complicado presente que vive en el Brasileirao.

Y aunque este traspaso significa una gran oportunidad en su carrera, lo cierto es que Kevin Serna la cierra le puerta a la chance de vestir la camiseta de la Selección Peruana. A pesar de estar nacionalizado, el delantero debía cumplir una cantidad de años para poder convertirse en jugador elegible para Jorge Fossati.

Este plazo vencía a finales del 2025 por lo que recién en el año 2026 podría haber sido llamado para la Bicolor. Por ello, el aún futbolista de Alianza Lima dejaría de lado esta posibilidad al confirmarse su fichaje por Fluminense.

Como se sabe, la nueva normativa de FIFA señala que un futbolista nacionalizado deberá cumplir cinco años consecutivos viviendo en aquel país para recién ser convocable.

Justamente, Narciso Algamis, representante del futbolista colombiano conversó con el programa "Mano a mano" de YouTube sobre esta posibilidad. El agente fue frío en su respuesta y aseguró que si las puertas de la Selección Peruana se cierran por su paso al fútbol brasileño no queda de otra.

Más bien, Algamis dejó en claro el seleccionado colombiano podría comenzar a interesarse en su jugador si las cosas marchan bien con la camiseta de Fluminense.

"Si se corta, se corta. Imaginarás que una oportunidad de estas, donde sea no se deja. Que sé yo, por ahí si anda bien en el equipo que está, lo llaman de Colombia. A mí me hubiese gustado verlo jugar con la camiseta de Perú que era la ilusión de todos nosotros la verdad, pero bueno, si no se dan los tiempos, que te puedo decir", aseguró.