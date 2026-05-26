Conmoción en el fútbol: Destacado jugador es hallado sin vida en su domicilio y autoridades investigan la causa

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Gran conmoción en el mundo del fútbol ha causado el hallazgo sin vida de un destacado jugador en las inmediaciones de su domicilio y las autoridades investigan la causa. Diversos clubes así como familiares y colegas han lamentado su pronta partida.

Hallan sin vida a destacado futbolista

Una tragedia ha enlutado a Nigeria luego de reportarse que el futbolista Victor Udoh, exjugador del club inglés Southampton, fue encontrado sin signos vitales a los 21 años en Abuja, capital del país africano.

De acuerdo a información preliminar, el jugador falleció el último lunes, 25 de mayo, en circunstancias extrañas y los primeros informes apuntan a una posible intoxicación alimentaria o alcohólica.

Cabe señalar que, el lamentable hecho se suscitó mientras pasaba unos días de vacaciones junto a su familia y amigos. Según la prensa nigeriana, el deportista horas antes habría estado disfrutando de una fiesta junto a sus allegados por la ciudad y a la mañana siguiente fue encontrado muertos.

"Estamos consternados por el trágico fallecimiento de nuestro exjugador Victor Udoh a la edad de 21 años. Todos enviamos nuestras más sinceras condolencias a los seres queridos de Victor en estos momentos tan difíciles", escribió el club Southampton en un post de X.

We are devastated by the tragic passing of former player Victor Udoh at the age of 21.



The thoughts of everyone at #SaintsFC go out to Victor's loved ones at this extremely difficult time. pic.twitter.com/EiM0FKC64J — Southampton FC (@SouthamptonFC) May 26, 2026

Fue una promesa en Bélgica

Hay que mencionar que, tras permanecer alrededor de siete meses, tiempo en el que formó parte del equipo juvenil y continuó desarrollando su carrera como delantero. No obstante, nunca llegó a debutar con el primer equipo previo a abandonar la institución.

Después, el atacante decidió continuar su trayectoria en el fútbol de República Checa y firmó por el Dynamo České Budějovice, equipo de la segunda división con el que buscó tener continuidad y oportunidades para poder consolidarse en el continente europeo.

Este equipo le ofreció un contrato de larga duración con la intención de impulsar su crecimiento deportivo. Cabe mencionar que el atacante de 18 años después de ser descubierto en Nigeria para sumarse a las filas del Hypebuzz FC de Abuja. Tras convertirse en un goleador nato llamó rápidamente la atención dentro de la cantera de la escuadra belga.

Con el Antwerp , el joven atacante logró marcar 12 goles en 21 partidos números que le permitieron dar el salto al primer equipo. A los 19 años debutó oficialmente con el primer equipo y acumuló varias apariciones en competiciones nacionales antes de dar el paso hacia el fútbol inglés.

Como vemos, una lamentable noticia para el mundo del fútbol proviene de Nigeria luego de que se reporte el hallazgo sin vida de un jugador de dicho país llamado Victor Udoh y que había sido canterano del club inglés Southampton.