Rodrigo Ureña y Jean Ferrari arremeten contra periodista argentino tras caerse el fichaje del volante por Belgrano

Todo hace indicar que Rodrigo Ureña volverá a Universitario de Deportes a pesar de que viajó hasta Córdoba para cerrar su fichaje por Belgrano. Según las últimas informaciones, el volante chileno se encontró con situaciones al interior del club argentino que no le gustaron del todo, además que en su contrato no se estipuló lo que le habían prometido.

Por ello, el mediocampista estará viajando con destino a Lima para reintegrarse a los trabajos del plantel crema bajo las órdenes de Fabián Bustos. Sin embargo, en las últimas el futbolista y el mandamás del club crema protagonizaron un incidente en redes sociales que ha dado que hablar.

Luego que en nuestro país se conociera que Rodrigo Ureña no se convertirá en jugador de Belgrano, el periodista argentino Cesar Luis Merlo publicó una información similar en sus redes sociales como suele hacerlo en caso de fichajes en esta parte del mundo.

El hombre de prensa, especialista en mercado de pases, aseguró que desde el club 'Pirata' sospechaban que los merengues habían hecho una contrapropuesta de última hora lo cual terminó de convencer al futbolista de pegar la vuelta al Perú.

Fue ahí que el propio jugador respondió a la publicación hecha en Instagram dejando en claro, con una escueta frase, que dicha información no era cierta y que el periodista en mención estaba mintiendo.

Rodrigo Ureña respondió a periodista argentino.

El administrador de Universitario no se quedó atrás, pero a través de Twitter, también decidió responder al hombre de prensa. Fiel a su estilo, el mandamás crema aseguró que Merlo debería haber corroborado la versión de ambos equipos antes de publicar en sus redes.

"Yo sospecho que no tienes la información correcta, para ser objetivo y tener credibilidad deberías contrastar la información de ambas instituciones", precisó.

Jean Ferrari respondió con todo a periodista argentino.

Horas más tarde, el periodista argentino publicó un nuevo tuit donde esta vez aseguró haber conversado con el entorno del volante chileno el cual le aseguró que el fichaje no se dio por no haber cumplido con lo acordado previamente.

"A diferencia de lo que esgrimen desde Belgrano, el entorno de Rodrigo Ureña le afirmó a este medio que no firmó porque "no cumplieron con lo acordado en el precontrato" ni pudieron depositar el pago porque el "banco no se los permitió porque había varias irregularidades" en el contrato", añadió.