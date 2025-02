¿Fabián Bustos tuvo algún contacto con la FPF? Esto respondió el DT de Universitario

El entrenador de Universitario de Deportes, Fabián Bustos, respondió si tuvo algún llamado de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) tras la salida de Jorge Fossati.

En entrevista con Teledeportes, el estratega argentino indicó que serán cautelosos con el reemplazante de Rodrigo Ureña y apuntó que lo conversará junto al área deportiva del club.

Asimismo, Fabián Bustos manifestó que Horacio Calcaterra y Jorge Murrugarra pueden jugar en la posición del futbolista chileno, sin embargo, dejó abierta la posibilidad de contratar un nuevo refuerzo extranjero.

Por otro lado, el DT 'crema' aseguró que nadie lo ha contactado de la FPF y confesó que, en algún momento de su carrera, le gustaría dirigir a alguna selección.

"No me ha llamado nadie de la Federación, no tienen por qué, obviamente. En un futuro claro que me gustaría dirigir a una selección, pero no me veo en un futuro inmediato estando en una selección, creo que más adelante sí me gustaría", mencionó.