SAFAP rechaza aumento de cupo de extranjeros a 7 en cancha: "No favorece el crecimiento de nuestro fútbol"

Días atrás y por mayoría, los clubes de la Liga 1 decidieron aumentar el cupo de jugadores extranjeros permitidos para esta temporada. A pesar de que en el 2025 ya se aceptaban a seis futbolistas foráneos, a partir del presente serán siete los habilitados para jugar simultáneamente en cualquiera de los equipos.

SAFAP rechaza aumento de cupo de extranjeros

Como era de esperarse, esta medida generó opiniones a favor y especialmente en contra al señalar que impide la aparición de nuevos valores en el fútbol peruano debido a la reducción de oportunidades. Esto fue confirmado por la propia SAFAP tras emitir un comunicado donde dejaron en claro su postura.

En dicho pronunciamiento, la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú saludó y agradeció el aporte hecho por cada uno de los extranjeros que llegó al país en los últimos años. Sin embargo, la entidad también indicó que su deber primordial es velar por los intereses del balompié nacional.

"Agradecemos y valoramos el aporte de los futbolistas extranjeros que compiten en nuestro país, sin embargo debemos velar también por el desarrollo del fútbol peruano", iniciaron.

Seguidamente, SAFAP deja en claro que el sorpresivo incremento de foráneos en nuestro fútbol responde no a un pedido colectivo o de la gran mayoría, sino que se da por intereses individuales que terminan por perjudicar a la Liga 1.

"Creemos que esta medida responde a intereses individuales y no colectivos, a la larga no favorece el crecimiento de nuestro fútbol en su totalidad, ya que también reduce el incentivo de inversión y fortalecimiento de las divisiones menores", añadieron.

Hay tiempo para que se evalúe

En la parte final del comunicado, la Agremiación precisa también que en diferentes oportunidades han alzado su voz de protesta contra el incremento del mencionado cupo de extranjeros. A su vez, hicieron la precisión de que el tema aún puede ser evaluado por las autoridades competentes.

"Creemos que el camino es equivocado y que aún hay tiempo para que sea evaluado y replanteado", finalizaron.

Es importante precisar que el Torneo Apertura 2026 iniciará el próximo viernes 30 de enero cuando Sport Huancayo reciba a Alianza Lima en el IPD de Huancayo en lo que será el primer partido del año.

