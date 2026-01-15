Williams Riveros queda fuera del debut de Universitario de Deportes ante ADT por inesperada razón

15/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El debut de Universitario de Deportes frente a ADT se acerca y, aunque los hinchas esperaban ver al equipo completo, una baja inesperada altera los planes. Williams Riveros, defensa clave del cuadro crema, no estará disponible por una inesperada razón.

Riveros fuera del debut de la 'U'

Williams Riveros podrá participar en los amistosos de pretemporada, incluyendo la Noche Crema, pero no estará en el estreno oficial ante ADT en el Estadio Monumental.

La razón se remonta a la última jornada del Torneo Clausura 2025, cuando Universitario de Deportes cayó 3-1 frente a Los Chankas el 22 de noviembre.

Durante aquel partido, en Andahuaylas, Williams Riveros recibió la tarjeta roja al cometer una falta en el minuto 42, en un intento por detener la jugada.

La sanción ahora lo deja fuera del primer partido de la temporada, obligando al entrenador Javier Rabanal a rearmar la defensa para el encuentro contra ADT.

Pretemporada y amistosos de la 'U'

A pesar de esta baja, Universitario de Deportes continúa con sus entrenamientos en Campo Mar, afinando detalles para iniciar la temporada con buen pie.

Williams Riveros jugará en los tres partidos amistosos programados: primero contra Sports Boys el 17 de enero a las 10:30 a. m., luego frente a Melgar, y finalmente en la tradicional Noche Crema, donde el equipo se medirá ante Universidad de Chile.

Estos compromisos servirán para que el defensa se mantenga en ritmo y pueda volver al equipo una vez cumplida la sanción para los partidos oficiales.

Otras bajas y novedades en Universitario

Además de la ausencia de Williams Riveros, Universitario de Deportes presentó varios cambios importantes para la temporada 2026. La llegada del técnico español Javier Rabanal, campeón con Independiente del Valle, reemplaza a Jorge Fossati y trae nuevas ideas para el plantel crema.

Jugadores experimentados como Sebastián Britos, Jairo Vélez, Rodrigo Ureña y otros ya no forman parte del equipo, mientras que algunos fueron cedidos a préstamo a clubes como Sport Boys, César Vallejo, ADT Tarma y Cienciano, lo que marca una renovación importante en la plantilla.

Universitario de Deportes y sus extranjeros

Estos son los seis extranjeros que forman parte de Universitario de Deportes para la temporada 2026:

Williams Riveros

Matías Di Benedetto

Caín Fara

José Carabalí

Héctor Fértoli

Sekou Gassama

Por una sanción pendiente desde la temporada pasada, Williams Riveros queda fuera del debut de Universitario de Deportes ante ADT, siendo una baja sensible para la defensa crema. Mientras tanto, el equipo se prepara con amistosos y la Noche Crema para llegar listo al inicio de la Liga 1 2026.