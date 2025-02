¿Santiago González pudo dejar Sporting Cristal este 2025? Esto reveló el jugador argentino

El atacante argentino, Santiago González, reveló si tuvo ofertas para dejar Sporting Cristal esta temporada 2025, ello de su buena actuación en el último campeonato peruano.

En entrevista en el programa 'Sin Cassette', el 'Santi' aseguró que no tuvo ninguna propuesta de clubes del extranjero y manifestó sentirse cómodo en la institución rímense. Del mismo modo, indicó que se queda en La Florida para disputar la Copa Libertadores.

"La verdad que no tuvimos propuestas. Yo no tuve ninguna propuesta que me hayan llamado a mí, no sé si al club. Pero la verdad que acá estoy cómodo, me estoy sintiendo muy bien y estoy contento. Hubo sondeos pero nada concreto. Voy a seguir acá a jugar la Copa y después vamos a ver si viene algo. Sino me quedo acá y cumplo mi contrato", declaró.