¡Se disculpa! Luis Suárez pide perdón al integrante del comando técnico del Seattle Sounders por escupitajo en la cara

Se retracta luego de una conducta inaceptable a nivel profesional y personal. El delantero uruguayo, Luis Suárez, pidió disculpas públicas al integrante del comando técnico del Seattle Sounders, tras haberle escupido en la cara el domingo 31 de agosto.

El lamentable hecho ocurrió luego de la final de la Leagues Cup, en el Lumen Field de Seattle, donde su equipo, el Inter Miami, perdió 3 a 0 ante el cuadro local con anotaciones de Osaze De Rosario, Alex Roldán y Paul Rothrock.

"No es la imagen que quiero dar ni frente a mi familia"

A través de sus redes sociales, "el Pistolero" se pronunció tras el incidente ocurrido en tierras norteamericanas, felicitando al nuevo campeón del torneo disputado y sobre todo, disculpándose con su agraviado, un adulto mayor de los Sounders.

"Fue un momento de mucha tensión y frustración, donde apenas terminó el partido pasaron cosas que no tendrían que haber pasado, pero eso no justifica la reacción que tuve. Me equivoqué y lo lamento sinceramente. No es la imagen que quiero dar ni frente a mi familia, que sufre por mis errores, ni frente a mi club, que tampoco merece verse afectado por algo así", se lee en su comunicado.

A continuación, ratificó "sentirse mal" por lo ocurrido, pidiendo perdón a todas las personas afectadas por su conducta totalmente antideportiva. Ya en lo futbolístico, mencionó que seguirán trabajando para lograr los objetivos planteados, tanto a nivel personal, como institucional, en lo que queda de la MLS.

Es importante señalar que, el propio Inter Miami también se pronunció al respecto la tarde del 4 de septiembre, "condenando los altercados" tras la finalización del compromiso, puesto que, "no representan los valores" del deporte fútbol.

Inter Miami condemns the altercations that took place following the conclusion of the Leagues Cup Final. These actions do not reflect the values of our sport, and we remain committed to upholding the highest standards of sportsmanship both on and off the pitch.



— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 4, 2025

Antecedentes lo condenarían

Esta no es la primera vez que Luis Suárez está envuelto en la polémica por agresiones dentro de un estadio de fútbol, la más recordada es sin duda la mordedura contra el italiano Giorgio Chiellini en el duelo que disputaron Uruguay e Italia durante la fase de grupos del mundial de Brasil 2014.

El ariete fue expulsado de la cita mundialista y aunque su selección clasificó a octavos de final (posteriormente sería eliminado por Colombia), la FIFA lo sancionó drásticamente con la prohibición de disputar nueve partidos oficiales con 'La Celeste'.

Además, de ejercer cualquier clase de actividad relacionada con el fútbol (administrativa, deportiva o de otra clase) durante cuatro meses, la restricción de su ingreso a los estadios de fútbol mientras dure la sanción y una multa de 100.000 francos suizos.

Otro caso ocurrió en 2011 cuando vestía la camiseta del Liverpool. En aquella oportunidad, el francés Patrice Evra denunció expresiones racistas por parte del oriental. Por la agresión verbal, la federación inglesa lo sancionó con ocho partidos y una multa de 40.000 libras esterlinas.

El delantero uruguayo pide perdón por el hecho que seguramente le sumará otra sanción a su carrera.