Luis Suárez escupe a miembro del comando técnico del Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup

¡Inadmisible! Nuevamente el delantero uruguayo Luis Suárez está en el ojo de la tormenta a nivel global por cometer una nueva conducta antideportiva en su casi finalizada y exitosa carrera.

Esta vez, el repudiable hecho ocurrió el domingo 31 de agosto en Estados Unidos, tras la final de la Leagues Cup que perdió su equipo, el Inter Miami, ante el Seattle Sounders.

Agresión a miembro del comando técnico rival

El duelo disputado en el Lumen Field de Seattle terminó 3 a 0 a favor de los locales con anotaciones de Osaze De Rosario, Alex Roldán y Paul Rothrock. Luego del pitazo final del árbitro se armó una altercado entre los integrantes de ambas escuadras.

Pero el hecho no quedó allí, con el transcurrir de los minutos, el delantero uruguayo se acercó a uno de los integrantes del comando técnico de los Sounders, levantando los brazos y haciéndole reclamos de forma airada, no conforme con ello, le escupió en el rostro, delante de su compañero de equipo, el arquero argentino Óscar Ustari.

Luego de cometer la agresión a la persona adulta mayor, fue separado casi a la fuerza por el portero del Miami y los demás miembros del Seattle. Lejos de arrepentirse, el mundialista uruguayo siguió a las manos con los demás profesionales del equipo vencedor.

No aprende

Esta no es la primera vez que Luis Suárez está envuelto en la polémica por agresiones dentro de un estadio de fútbol, la más recordada es sin duda la mordedura contra el italiano Giorgio Chiellini en el duelo que disputaron Uruguay e Italia durante la fase de grupos del mundial de Brasil 2014.

El ariete fue expulsado de la cita mundialista y aunque su selección clasificó a octavos de final (posteriormente sería eliminado por Colombia), la FIFA sancionó drásticamente al ariete con la prohibición de disputar nueve partidos oficiales con su país.

Además, de ejercer cualquier clase de actividad relacionada con el fútbol (administrativa, deportiva o de otra clase) durante cuatro meses, la restricción de su ingreso a los estadios de fútbol mientras dure la sanción y una multa de 100.000 francos suizos.

Otro caso ocurrió en 2011 cuando vestía la camiseta del Liverpool. En aquella oportunidad, el francés Patrice Evra denunció expresiones racistas por parte del oriental. Por la agresión verbal, la federación inglesa lo sancionó con ocho partidos y una multa de 40.000 libras esterlinas.

El delantero uruguayo nuevamente se encuentra en el centro de la atención del planeta fútbol, no por sus goles, sino por un nuevo acto de agresión. ¿Se acerca el final forzado de su carrera?