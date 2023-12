¿Se queda? Joao Grimaldo y el mensaje que ilusiona a los 'cerveceros': "Estoy enfocado en Sporting Cristal"

El atacante de la Selección Peruana, Joao Grimaldo, se refirió acerca de su presunta migración tras su destacado desenvolvimiento en la Liga 1. Según indicó, está enfocado en Sporting Cristal mientras no alcance un acuerdo con otra institución deportiva.

Durante la Premiación Liga 1 Betsson 2023, contó que las ofertas por su pase están siendo analizadas por sus representantes y la misma cúpula de 'SC'.

Según el periodista Denilson Barrenechea, el cuadro 'rimense' se inclinó por una propuesta del Sporting Braga, importante equipo portugués que se encuentra disputando la Champions League.

Aunque también dio a conocer que los equipos Gil Vicente FC y Casa Pia AC también presentaron ofertas por el delantero nacional, pero no se habrían logrado imponer ante la propuesta del Braga.

Este último jueves, 21 de diciembre, el atacante celeste recibió la condecoración del 'Mejor Jugador Joven' de la Liga 1 2023. A detalle, el momento estuvo lleno de emotividad, ya que Joao recordó a un ser querido que lo apoyó para alcanzar sus sueños, pero desafortunadamente ya no se encuentra con vida.

"En primer lugar, agradecido con Dios por este premio. Agradecido con el club, con mis compañeros que me ayudaron a que este haya sido un gran año mío. Agradecido con mi papá, que no puede estar acá conmigo y esto va especial a mi tío que desde el cielo me está cuidando y me está dando fuerzas para poder seguir", dijo.