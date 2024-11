¿Se va de Universitario? Fabián Bustos reveló el club por el que dejaría al actual bicampeón peruano

Desde su arribo a Universitario de Deportes, Fabián Bustos ha sido clave en el éxito del equipo, ganándose el apoyo de los seguidores y el respeto de la directiva. Con cambios tácticos que se adherían a lo conseguido por el equipo de Fossati y una estrategia bien estructurada, el argentino revitalizó al equipo y lo llevó a un histórico bicampeonato en el año del centenario institucional.

En una reciente entrevista realizada por el programa DT de YouTube, conducido por Diego Rebagliatti y Thalía Azcárate, el estratega reveló que, a pesar de su compromiso con el cuadro merengue, existe un histórico club sudamericano que podría tentarlo a abandonar al equipo peruano, despertando rumores sobre su futuro.

"Es difícil decirlo (sobre su permanencia en el cuadro crema). Siempre creo que dependemos de los resultados por los dos lados. Me ha pasado que en Barcelona después de dos años espectaculares me llegaban ofertas de Bahía, de Goiás. Llegó Santos y no le pude decir que no, tenía una cláusula de salida. De la otra parte igual, si me toca arrancar y pierdo cuatro partidos, no creo que se pueda sostener", declaró para el mencionado programa.