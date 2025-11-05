Sebastián Britos rompe su silencio sobre su continuidad en Universitario: "Todavía sigo acá"

05/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario se coronó tricampeón del fútbol peruano a falta de tres fechas para finalizar el Torneo Clausura. Pese a la alegría de los jugadores e hinchas por esta histórica obtención por segunda vez en su vida institucional, la calma no ha rondado en estos últimos días en tienda crema.

Y es que a solo meses para cerrar el 2025, la administración, encabezada por Franco Velazco y Álvaro Barco, ya trabajan en lo que será el plantel de la próxima temporada donde se buscará el ansiado tetra y mejorar la campaña realizada en la Copa Libertadores donde clasificaron a octavos de final.

Sebastián Britos habla sobre su continuidad en Universitario

Uno de los nombres que se han puesto en duda durante estos días ha sido el de Sebastián Britos, arquero titular de Universitario durante todo este año. De acuerdo a la información, el portero uruguayo quiere quedarse en tienda crema, pero con una extensión de contrato y una mejorar salarial importante.

De parte del club, esta chance no está contemplada ya que solo buscarían un año más de vínculo y mantener el mismo sueldo. Por ello, todo hace indicar que el arquero dejará la 'U' en las próximas semanas.

En medio de esta polémica, Sebastián Britos visitó el programa 'Doble Punta' donde justamente se refirió a su futuro cercano. De inmediato, el uruguayo manifestó su deseo de quedarse en Universitario, pero también mostró cautela ya que faltan algunas fechas para que el torneo finalice.

"Todavía no cerré el año, todavía sigo acá. Me encantaría continuar, ya lo he dicho un montón de veces, pero todavía nos queda un par de partidos para cerrar el año", indicó.

Sería una falta de respeto

Sabiendo que la prensa deportiva suele enterarse de datos relevantes como fichajes y continuidades en tienda crema. Sobre ello, el guardameta consideró que sería una total falta de respeto que un periodista conozca lo que el club decida sobre su futuro antes que él mismo.

Esto hablaría de una filtración desde la directiva del club que sería mal visto por el futbolista.

"Si un periodista se entera que yo no continúo en el club antes que yo mismo, me parece una falta de respeto", añadió.

De esta manera, Sebastián Britos rompió su silencio sobre su continuidad en Universitario asegurando que le gustaría quedarse en tienda crema tras haber obtenido el segundo tricampeonato en la historia del club.