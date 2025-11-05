RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Deportes
Se pronunció

Sebastián Britos rompe su silencio sobre su continuidad en Universitario: "Todavía sigo acá"

El aún portero de Universitario, Sebastián Britos, se pronunció sobre los rumores de una posible salid del elenco crema a pesar del tricampeonato obtenido hace solo unos días.

Sebastián Britos habló sobre su continuidad en Universitario.
Sebastián Britos habló sobre su continuidad en Universitario. (Foto: Universitario)

05/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 05/11/2025

Síguenos en Google News Google News

Universitario se coronó tricampeón del fútbol peruano a falta de tres fechas para finalizar el Torneo Clausura. Pese a la alegría de los jugadores e hinchas por esta histórica obtención por segunda vez en su vida institucional, la calma no ha rondado en estos últimos días en tienda crema.

Y es que a solo meses para cerrar el 2025, la administración, encabezada por Franco Velazco y Álvaro Barco, ya trabajan en lo que será el plantel de la próxima temporada donde se buscará el ansiado tetra y mejorar la campaña realizada en la Copa Libertadores donde clasificaron a octavos de final.

Sebastián Britos habla sobre su continuidad en Universitario

Uno de los nombres que se han puesto en duda durante estos días ha sido el de Sebastián Britos, arquero titular de Universitario durante todo este año. De acuerdo a la información, el portero uruguayo quiere quedarse en tienda crema, pero con una extensión de contrato y una mejorar salarial importante.

De parte del club, esta chance no está contemplada ya que solo buscarían un año más de vínculo y mantener el mismo sueldo. Por ello, todo hace indicar que el arquero dejará la 'U' en las próximas semanas.

En medio de esta polémica, Sebastián Britos visitó el programa 'Doble Punta' donde justamente se refirió a su futuro cercano. De inmediato, el uruguayo manifestó su deseo de quedarse en Universitario, pero también mostró cautela ya que faltan algunas fechas para que el torneo finalice.

Aldo Corzo responde con fuerza a quienes critican el tricampeonato de Universitario: "Cada vez que ganamos les va a doler"
Lee también

Aldo Corzo responde con fuerza a quienes critican el tricampeonato de Universitario: "Cada vez que ganamos les va a doler"

"Todavía no cerré el año, todavía sigo acá. Me encantaría continuar, ya lo he dicho un montón de veces, pero todavía nos queda un par de partidos para cerrar el año", indicó.

Sería una falta de respeto

Sabiendo que la prensa deportiva suele enterarse de datos relevantes como fichajes y continuidades en tienda crema. Sobre ello, el guardameta consideró que sería una total falta de respeto que un periodista conozca lo que el club decida sobre su futuro antes que él mismo.

Piero Quispe habló sobre su ausencia en la últimas convocatorias de la selección: "A cualquiera le dolería"
Lee también

Piero Quispe habló sobre su ausencia en la últimas convocatorias de la selección: "A cualquiera le dolería"

Esto hablaría de una filtración desde la directiva del club que sería mal visto por el futbolista.

"Si un periodista se entera que yo no continúo en el club antes que yo mismo, me parece una falta de respeto", añadió.

De esta manera, Sebastián Britos rompió su silencio sobre su continuidad en Universitario asegurando que le gustaría quedarse en tienda crema tras haber obtenido el segundo tricampeonato en la historia del club.

Temas relacionados Álvaro Barco fichajes Franco Velazco Mercado de pases Sebastián Britos Universitario

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA