Un criterio desigual

Piero Quispe habló sobre su ausencia en la últimas convocatorias de la selección: "A cualquiera le dolería"

La selección peruana no contó con Piero Quispe en las últimas convocatorias para eliminatorias y el amistoso con Chile. El volante del Sydney dio sus razones por las que no fue considerado.

04/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 04/11/2025

En las últimas convocatorias de la selección peruana para el cierre de las eliminatorias y el amistoso ante Chile, Piero Quispe no fue tomado en cuenta. Ante ello, el volante del Sydney FC se pronunció sobre su ausencia con la 'blanquirroja' y detalló las razones que le dieron desde la FPF para no ser tomado en cuenta.

Por falta de minutos

Durante un diálogo que sostuvo con L1 Max, el mediocentro que pertenece a los Pumas de la UNAM de México, expresó que la falta de continuidad habría sido uno de los motivos. Sin embargo, le sorprendió que ese mismo criterio no se aplicó con otros jugadores que sí fueron llamados.

"Tuve una llamada, ustedes ya deben saber de quien (FPF) y me dijeron que no iba a estar convocado porque no tenía continuidad, y lo tomé de la mejor manera, pero me dolió porque sí tenía continuidad. Cuando vi la lista vi que habían más de cinco que no tenían, a cualquiera le dolería", manifestó Quispe.

Tras la designación de Manuel Barreto como entrenador interino para los encuentros que restan del 2025, el 'maguito' indicó que se comunicó con él y le pidió no ser considerado. Esto debido a que recién se había concretado su pase al fútbol australiano, por lo que prefería adaptarse a su nuevo equipo.

"La anterior sí hablé con Manuel (Barreto), le dije que todavía no estoy al 100 % porque ahí sí no jugaba porque estaba en el tema de Pumas y Sydney, entonces lo mejor era que no me convocaran porque recién había llegado a Australia , y entonces ir de nuevo a Chile iba a ser bastante cansado y no me sentía bien físicamente", sostuvo.

Sin problemas con Óscar Ibáñez

Al centrocampista le consultaron por el anterior estratega de la 'blanquirroja', quien fue el que no lo consideró para los duelos ante Uruguay y Paraguay. Según Quispe, no tiene nada en su contra y cree que el técnico argentino tiene el mismo pensamiento.

"Debe ser que no le gustaba, porque no me ponía o sacaba en lista, pero es tema del 'profe'. No tengo ningún problema con él y yo creo que él tampoco conmigo. Tendrá las razones por las que no me hacía jugar, pero por el bien de Perú y era lo mejor, lo tomo de la mejor manera", sentenció.

Ante su ausencia en las últimas convocatorias de la selección peruana, Piero Quispe dio detalles de porque no fue llamado. El mediocentro del Sydney contó que le dolió no ser considerado por razones que no se asemejaron con otros jugadores.

