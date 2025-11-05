Aldo Corzo responde con fuerza a quienes critican el tricampeonato de Universitario: "Cada vez que ganamos les va a doler"

05/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El histórico defensor de Universitario de Deportes, Aldo Corzo, no se guardó nada al responder a quienes menosprecian el tricampeonato conseguido por el cuadro merengue. En declaraciones al programa Doble Punta, el jugador fue enfático al señalar que, pese a las críticas, el equipo demostró su superioridad dentro del campo.

"Cada vez que ganamos les va a doler", sentenció Corzo, dejando en claro que las palabras de los detractores solo fortalecen al grupo. El futbolista también anunció que el viernes 7 de noviembre, en un Estadio Monumental con lleno total, Universitario celebrará su histórico logro ante Deportivo Garcilaso, en un partido que promete una noche de fiesta y ovación para los campeones.

El capitán crema remarcó que este tricampeonato representa el esfuerzo y la unión del plantel, a pesar de los obstáculos y críticas que enfrentaron durante la temporada.

"He visto la mayor falta de códigos"

Durante la entrevista, Corzo fue directo al hablar sobre lo que considera una falta de respeto y de valores dentro del ambiente futbolístico peruano. "Este año he visto la mayor falta de códigos en mi carrera", expresó con firmeza.

El jugador explicó que no solo algunos futbolistas han mostrado actitudes reprochables, sino también exjugadores, dirigentes e incluso miembros de la prensa. "Nos han querido tumbar a la mala, y no han podido", señaló, evidenciando que el equipo crema logró sobreponerse a todas las adversidades.

Para Corzo, "falta de códigos es menospreciar el logro del que ganó", y destacó que siempre ha procurado mantener su ética profesional. "No quiero que digan que falté códigos o que fui mala persona. Eso es lo único que me importa", agregó el defensor, quien se ha consolidado como una de las voces más respetadas dentro del vestuario merengue.

"En la cancha ganamos"

El jugador de Universitario también aprovechó para defender a sus compañeros, quienes —según dijo— han sido blanco de críticas injustas. "En la cancha ganamos, y cada vez que ganamos les va a doler", enfatizó, reafirmando que el grupo se mantiene firme ante los comentarios negativos.

Corzo expresó que le duele escuchar ataques hacia sus amigos y compañeros, ya que "ellos no se meten con nadie" y solo buscan representar con orgullo la camiseta crema. Su mensaje resonó entre los hinchas, quienes destacaron su compromiso y liderazgo.

El tricampeonato de Universitario marca un capítulo histórico en el fútbol peruano, y sus jugadores, encabezados por Corzo, se preparan para celebrar junto a su hinchada este viernes en el Monumental, en una noche que promete ser inolvidable.