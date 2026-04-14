Casa natal de Maradona se transforma en comedor popular para apoyar a los más necesitados

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La casa natal de Diego Maradona en Villa Fiorito se transformó en un comedor popular para dar una mano a los vecinos. Así, el vínculo del 'Pelusa' con su barrio sigue más vigente que nunca, en tiempos donde la necesidad de alimentos y apoyo social continúa en aumento.

Casa de Maradona sigue siendo histórica

Todo ocurre en la histórica vivienda donde creció Diego Maradona, ubicada en el popular barrio de Villa Fiorito, en las afueras de Buenos Aires, en Argentina, donde el ídolo todavía vive en cada rincón.

Este lugar, que en su momento fue muy humilde, hoy ha tomado un nuevo significado tras la gran transformación de la casa natal de Maradona en un espacio de ayuda comunitaria para todos los vecinos que más lo necesitan.

Aunque la propiedad cambió de dueños, para la gente sigue siendo sagrada. La fachada mantiene un mural del 'Pelusa' con frases que recuerdan su historia, mientras que en 2021 la declararon sitio histórico nacional.

Comedor popular en casa de Maradona

La iniciativa nació cuando el actual propietario decidió ceder el patio de tierra a un grupo de voluntarios. Así comenzó el funcionamiento del comedor popular que hoy atiende a decenas de vecinos de la zona.

La idea fue sencilla pero potente: aprovechar un espacio cargado de historia para brindar apoyo a los más necesitados del barrio. Con el tiempo, la cocina improvisada se fue organizando y convirtiendo en un punto fijo de ayuda social.

Más vecinos acuden a comedor popular

En medio de la situación económica en Argentina, la demanda de alimentos en el comedor popular ha aumentado considerablemente. Vecinos de distintas zonas llegan diariamente buscando apoyo, lo que ha convertido este espacio en un punto clave para muchas familias.

Según reportes locales, el número de personas que acuden ha crecido de manera importante en los últimos meses, reflejando la difícil realidad que atraviesa la comunidad.

Aparte de los cambios en la casa, el sitio cuida la historia del Diego Maradona, que nos dejó en noviembre de 2020. Su imagen sigue mandando en Villa Fiorito, no solo por ser un crack con la pelota, sino por ese lazo fuerte con el barrio que lo vio nacer.

Así, la casa natal donde creció Diego Maradona pasó a funcionar como un comedor popular en Villa Fiorito, brindando apoyo a los más necesitados y consolidándose como un punto clave de ayuda comunitaria que mantiene vigente el legado del exfutbolista argentino.