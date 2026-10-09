Selección Peruana alista amistoso en la altura por la fecha FIFA de noviembre: ¿quiénes serían sus rivales?

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Selección Peruana disputará uno de sus amistosos de noviembre en Cusco, como parte de la última fecha FIFA de 2026. La Federación Peruana de Fútbol modificó su planificación inicial, que contemplaba encuentros en Arequipa y la Ciudad Imperial, y finalmente optó por concentrar en esta última el partido que se jugará en altura.

Cusco será sede del encuentro

La información fue difundida por el programa deportivo Hablemos de MAX, según Gustavo Peralta. De esta manera, Arequipa quedó fuera de la planificación inicial, mientras que la sede del segundo encuentro todavía no había sido anunciada oficialmente.

🎙️ @Gustavo_p4 y @analuciarf con INFO nueva de la selección: "La fecha FIFA de noviembre va a ser solo en CUSCO. Los rivales serán: uno sudamericano y otro de Centroamérica. Lo más seguro es que el de Sudamérica NO SEA Bolivia" Ingresa al programa 👉🏽 https://t.co/hqKt47jMLY #HablemosDeMAX 📅 De lunes a jueves a las 12:30 p.m. October 8, 2026

La decisión se enmarca en la preparación del equipo dirigido por Mano Menezes, que busca aprovechar los próximos compromisos para evaluar jugadores y fortalecer su funcionamiento con miras al siguiente ciclo de trabajo de la selección.

Bolivia perdería opciones como rival

En cuanto a los posibles adversarios, la planificación apunta a enfrentar a una selección sudamericana y otra de Centroamérica durante la ventana internacional de noviembre. Según la información difundida, Bolivia ya no sería la principal alternativa para medirse con Perú, pese a que anteriormente se había mencionado un posible encuentro entre ambos equipos.

Por ahora, la FPF no ha anunciado oficialmente los nombres de los rivales ni las fechas exactas de los partidos. Por ello, las selecciones mencionadas en versiones previas deben considerarse opciones en evaluación y no enfrentamientos confirmados.

La posibilidad de jugar en altura había sido adelantada por Jean Ferrari, director general de Fútbol de la FPF, quien señaló que la selección podría disputar sus compromisos de noviembre en territorio peruano.

La Blanquirroja busca cerrar el año

La fecha FIFA de noviembre se desarrollará del 9 al 17 de noviembre de 2026 y será la última ventana internacional del año. Perú llegará a estos encuentros después de una gira por Norteamérica en la que no consiguió victorias frente a México, Estados Unidos, Canadá y Colombia.

Perú cayó ante EE. UU (4-1), Canadá (2-0), Colombia (2-0) y empató con México (1-1)

La selección peruana se prepara así para cerrar el calendario de 2026 con dos partidos internacionales en noviembre. Cusco aparece como la sede definida para uno de ellos, mientras que la FPF deberá confirmar los rivales, el segundo escenario y el cronograma oficial.