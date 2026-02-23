Paolo Guerrero ofrece inesperadas disculpas tras no patear el penal ante 2 de Mayo: "Quiero dejar en claro que..."

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Paolo Guerrero estuvo en el centro de la polémica en las últimas semanas tras la eliminación de Alianza Lima de la Copa Libertadores a manos del 2 de Mayo. El delantero de 42 años fue señalado como el principal responsable de este fracaso deportivo al no haber ejecutado el penal que los íntimos tuvieron a su favor que fue errado por Eryc Castillo y que pudo cambiar la historia de la llave.

Hace mea culpa y pide perdón a la hinchada

Lo que más llamó la atención de ello fueron las declaraciones del 'Depredador' post partido indicando que no se había sentido con la confianza necesaria para tomar el balón y patear la pena máxima. Esta versión generó que los hinchas blanquiazules acrecienten sus comentarios negativos hacia su capitán.

Sin embargo, luego de unos días de aquel partido, Paolo Guerrero cambió radicalmente su postura respecto a esta polémica tras lo revelado en una entrevista para El Comercio. Esta vez, el futbolista de Alianza Lima hizo un mea culpa por esta situación y envió un mensaje de disculpas a todos los hinchas íntimos.

Ello luego de aclarar que nunca haría nada que perjudique al club del cual es hincha y que aquella decisión la tomó considerando que era la mejor para el equipo en aquel momento.

"Hay que dejarlo atrás. Lo que sí quiero dejar en claro que nunca haría algo contra Alianza o para perjudicar a mi equipo de corazón. Todo lo hago en pro del equipo. Erré, debí de haberlo pateado yo. Me puse a pensar en el compañero que lo necesita también", indicó.

Asume la responsabilidad

En esa misma línea, el goleador de la Selección Peruana asumió toda la responsabilidad de la situación asegurando que fue él quien debió haberse hecho cargo de patearlo. Eso sí, recalcó el hecho de que le dio la chance a Eryc Castillo para que pueda ganar confianza de cara a los próximos partidos.

"Necesito que todos mis compañeros tengan confianza, que sobre todo los atacantes metamos goles, porque las ocasiones no solo se me presentan a mí solo. Pido disculpas, asumo mi responsabilidad, asumo mi error. Trato de hacerlo siempre en pro del equipo. La institución y el club está por encima del nombre y cualquier jugador", agregó.

En resumen, Paolo Guerrero reconoció que fue un error no patear el penal ante 2 de Mayo por lo que ofreció disculpas a toda la hinchada de Alianza Lima.