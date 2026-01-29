Mano Menezes habló sobre el recambio generacional en la selección: "Debemos hacer una renovación por partes"

29/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Este jueves 29 de enero fue presentado Mano Menezes como el entrenador de la selección peruana de fútbol. En la conferencia de prensa que ofreció, habló sobre los planes que tiene y que el recambio generacional del equipo tendrá que hacerse por partes, con un trabajo que irá por diferentes etapas.

Trabajo a largo plazo

Para el nuevo estratega del combinado nacional, el recambio generacional no se puede dar de golpe, por lo tanto, debe ser un proceso sistemático. Dio a entender que los veteranos serán parte de las convocatorias y con el pasar del tiempo se evaluará a los jóvenes más aptos para que tomen sus puestos.

"Debemos hacer una renovación por partes, más comedida, más equilibrada. A veces no es posible porque ambicionamos clasificar a la Copa y olvidamos que tenemos jugadores de experiencia y mantener un poco más. Demora un poco la transición, se paga un precio un poco más alto", precisó el DT brasileño.

Sobré cómo hará para hacer el trabajo de captación, indicó que tendrá que hacer junto a su comando técnico un seguimientos sobre los prospectos de futuros convocados. Ellos deberán compartir con los mayores, quienes serán una referencia en las primeras etapas de cara al Mundial 2030 y otros torneos.

"Tenemos que encontrar a los jóvenes que queremos llevar, encontrarlos, seleccionar, porque es más lo que selecciona que lo que entrena. Tenemos un equipo calificado para la observación, localización de los principales jugadores que tenemos y después, mantener a los jugadores con experiencia que podrán servir como referencia para los jóvenes", sostuvo.

El estilo que impondrá

Con respecto a cómo hará que juegue la 'blanquirroja' bajo su mando, mencionó que esto dependerá del material humano con el que cuente. Mencionó que la postura de su equipo podrá variar de acuerdo a las necesidades que tenga en cuanto a resultados.

"Si tengo un lugar donde definir un estilo de juego y después encontrar los jugadores para ese estilo, ese es la selección. Cuando iniciemos, algunas cosas vamos a afirmar y otras tal vez no. A partir de ahí se estable el concepto. Para mí nunca es tan amplio, si ser dominantes es efectivo o un poco más defensivo", señaló.

