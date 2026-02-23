Erick Delgado lanza provocador comentario sobre el estadio de Universitario: "El Monumental era mi..."

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Erick Delgado volvió a encender la polémica previo al último choque entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026. En Primer Toque, el exportero aseguró que el estadio Monumental siempre fue un lugar donde disfrutaba a lo grande sus victorias.

Erick Delgado lanza picante comentario

Durante su participación en el programa, Erick Delgado recordó sus días de gloria en el estadio Monumental y no dudó en compararlo con su propio parque de diversiones.

"Yo ya hice lo que tenía que hacer, yo fui y gané. Siempre gané, por eso no me quieren, era mi parque de diversiones. La primera vez que jugué con Municipal en el Monumental ganamos y fue con un equipo que humildemente nos miraban por encima y terminamos peleando el campeonato en el 2015", expresó.

Erick Delgado apunta a la Libertadores

Erick Delgado también habló sobre el próximo compromiso de Sporting Cristal frente a 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026.

"Y Cristal debe de salir el martes en búsqueda del resultado positivo e imponerse con jerarquía de decir que yo allá jugué con 10, pero acá con 11 en mi cancha, te paso por encima. El jugador debe convivir jugar bajo presión", expresó.

Universitario empató ante Cristal

El encuentro entre Universitario y Cristal terminó 2-2 en el estadio Alberto Gallardo. La 'U' dominó la primera mitad con goles de José Carabalí y Álex Valera, mientras que los 'celestes' igualaron en la segunda gracias a Leandro Sosa y Yoshimar Yotún.

Con este resultado, ambos equipos se repartieron los puntos y ahora Sporting Cristal se enfocará en su duelo de vuelta ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026.

El duelo se jugará este martes 24 de febrero a las 19:30. Gracias al apoyo de sus hinchas, Sporting Cristal informó en redes sociales que las entradas para recibir a 2 de Mayo ¡volaron!

"¡Siempre voy a todos lados, no me importa el horario...! Este martes el Miguel Grau estará lleno de hinchas celestes para apoyar a nuestros colores... ¡que el aliento de las tribunas sea total!", así lo dio a conocer el club rimense.

Con esto, el Estadio Miguel Grau, sede del partido, se vestirá de celeste para alentar al cuadro dirigido por el técnico brasileño Paulo Autuori.

Así, Erick Delgado recordó sus mejores momentos frente a Universitario de Deportes y en el Monumental, dejando claro por qué siempre lo consideró su 'parque de diversiones'.