Selección Peruana no pudo viajar a Rusia: ¿Qué pasará con sus partidos amistosos?

09/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Siguen varados en nuestro país. La Selección Peruana de Fútbol continúa sin poder viajar a Europa, previa escala a Rusia, para disputar sus dos partidos amistosos programados ante el cuadro local y Chile, el 12 y 18 de noviembre, respectivamente.

A través de un comunicado difundido este domingo 9 de noviembre, la bicolor lamentó la cancelación unilateral del vuelo de la aerolínea Air France desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez a París (Francia), la cual estaba prevista para el día de ayer. Esta situación, refiere la misiva, ha generado que los convocados pierdan dos días de entrenamiento.

No descartan reprogramar o aplazar los partidos

Debido a este inconveniente, no solo los jugadores se ven perjudicados, también el comando técnico que actualmente dirige Manuel Barreto está en una situación más que preocupante, puesto que, su plan de trabajo e itinerario previstos han tenido que ser replanteados.

Frente a este contexto de incertidumbre, desde la blanquirroja no descartan la posibilidad de la solicitar la reprogramación o aplazar los compromisos amistosos, "si la situación no encuentra una solución que no perjudique el bienestar de los futbolistas".

Del mismo modo, destacan el compromiso y profesionalismo de los jugadores nacionales, quienes siguen esperando con ansias la posibilidad de volver a Rusia, tras el mundial disputado en 2018.

Y los convocados son...

La gran "novedad" en este nuevo capítulo de la selección es la conformación de 33 jugadores, entre los que destacan los denominados 'Eurocausas' para conocer su potencial, capacidad de adaptación y potencial a futuro. En ese sentido, resaltan los nombres de Fabio Gruber (Nuremberg - Alemania), Philipp Eisele (Eintracht Frankfurt - Alemania) y Francesco Andrealli (Como 1907 - Italia). A continuación, la lista completa de convocados:

Arqueros:

Pedro Gallese (35)

Diego Enríquez (23) - Sporting Cristal

Diego Romero (24) - CA Banfield - ARG

César Bautista (18) - Sporting Cristal (Sparring)

Defensas:

Renzo Garcés (29) - Alianza Lima

Miguel Araujo (31) - Sporting Cristal

Luis Abram (29) - Sporting Cristal

César Inga (23) - Universitario

Rafael Guzmán (17) - Universitario (Sparring)

Matías Lazo (22) - FBC Melgar

Marcos López (25) - FC Copenhague - DIN

Cristian Carbajal (26) - Sport Boys

Fabio Gruber (23) - FC Nurnberg - ALE

Philipp Eisele (18) - Eintracht Frankfurt (Sparring) - ALE

Volantes:

Jesús Pretell (26) - Sporting Cristal

Martín Távara (26) - Sporting Cristal

Maxloren Castro (17) - Sporting Cristal

Jairo Concha (26) - Universitario

Jesús Castillo (24) - Universitario

Carlos Cabello (28) - ADT

Erick Noriega (24) - Gremio Porto Alegre - BRA

Piero Quispe (24) - Sidney FC - AUS

Francesco Andrealli (18) - Como 1907 (Sparring) - ITA

Piero Cari (18) - Alianza Lima

Delanteros:

Álex Valera (29) - Universitario

Kevin Quevedo (28) - Alianza Lima

Jhonny Vidales (33) - FBC Melgar

Kenji Cabrera (22) - Vancouver Whitecaps FC - CAN

Joao Grimaldo (22) - Riga FC - LET

Jair Moretti (18) - Sporting Cristal (Sparring)

Bryan Reyna (27) - CA Belgrano - ARG

Adrián Ugarriza (28) - Hapoel FC - ISR

Yordy Reyna (32) - Rodina Moscú - RUS

Los convocados esperan diputar los amistosos en tierras rusas para darle una alegría a todos los peruanos antes que acabe el año.