Selección Peruana no pudo viajar a Rusia: ¿Qué pasará con sus partidos amistosos?

09/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 09/11/2025
Siguen varados en nuestro país. La Selección Peruana de Fútbol continúa sin poder viajar a Europa, previa escala a Rusia, para disputar sus dos partidos amistosos programados ante el cuadro local y Chile, el 12 y 18 de noviembre, respectivamente.
A través de un comunicado difundido este domingo 9 de noviembre, la bicolor lamentó la cancelación unilateral del vuelo de la aerolínea Air France desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez a París (Francia), la cual estaba prevista para el día de ayer. Esta situación, refiere la misiva, ha generado que los convocados pierdan dos días de entrenamiento.
No descartan reprogramar o aplazar los partidos
Debido a este inconveniente, no solo los jugadores se ven perjudicados, también el comando técnico que actualmente dirige Manuel Barreto está en una situación más que preocupante, puesto que, su plan de trabajo e itinerario previstos han tenido que ser replanteados.
Frente a este contexto de incertidumbre, desde la blanquirroja no descartan la posibilidad de la solicitar la reprogramación o aplazar los compromisos amistosos, "si la situación no encuentra una solución que no perjudique el bienestar de los futbolistas".
Del mismo modo, destacan el compromiso y profesionalismo de los jugadores nacionales, quienes siguen esperando con ansias la posibilidad de volver a Rusia, tras el mundial disputado en 2018.
Y los convocados son...
La gran "novedad" en este nuevo capítulo de la selección es la conformación de 33 jugadores, entre los que destacan los denominados 'Eurocausas' para conocer su potencial, capacidad de adaptación y potencial a futuro. En ese sentido, resaltan los nombres de Fabio Gruber (Nuremberg - Alemania), Philipp Eisele (Eintracht Frankfurt - Alemania) y Francesco Andrealli (Como 1907 - Italia). A continuación, la lista completa de convocados:
Arqueros:
- Pedro Gallese (35)
- Diego Enríquez (23) - Sporting Cristal
- Diego Romero (24) - CA Banfield - ARG
- César Bautista (18) - Sporting Cristal (Sparring)
Defensas:
- Renzo Garcés (29) - Alianza Lima
- Miguel Araujo (31) - Sporting Cristal
- Luis Abram (29) - Sporting Cristal
- César Inga (23) - Universitario
- Rafael Guzmán (17) - Universitario (Sparring)
- Matías Lazo (22) - FBC Melgar
- Marcos López (25) - FC Copenhague - DIN
- Cristian Carbajal (26) - Sport Boys
- Fabio Gruber (23) - FC Nurnberg - ALE
- Philipp Eisele (18) - Eintracht Frankfurt (Sparring) - ALE
Volantes:
- Jesús Pretell (26) - Sporting Cristal
- Martín Távara (26) - Sporting Cristal
- Maxloren Castro (17) - Sporting Cristal
- Jairo Concha (26) - Universitario
- Jesús Castillo (24) - Universitario
- Carlos Cabello (28) - ADT
- Erick Noriega (24) - Gremio Porto Alegre - BRA
- Piero Quispe (24) - Sidney FC - AUS
- Francesco Andrealli (18) - Como 1907 (Sparring) - ITA
- Piero Cari (18) - Alianza Lima
Delanteros:
- Álex Valera (29) - Universitario
- Kevin Quevedo (28) - Alianza Lima
- Jhonny Vidales (33) - FBC Melgar
- Kenji Cabrera (22) - Vancouver Whitecaps FC - CAN
- Joao Grimaldo (22) - Riga FC - LET
- Jair Moretti (18) - Sporting Cristal (Sparring)
- Bryan Reyna (27) - CA Belgrano - ARG
- Adrián Ugarriza (28) - Hapoel FC - ISR
- Yordy Reyna (32) - Rodina Moscú - RUS
Los convocados esperan diputar los amistosos en tierras rusas para darle una alegría a todos los peruanos antes que acabe el año.