Manuel Barreto REVELA que eurocausa Fabio Gruber "vino al Perú en 24 horas para sacar su DNI y jugar por la selección"

Manuel Barreto, técnico interino de la selección peruana, ofreció una conferencia de prensa este viernes 7 de noviembre tras anunciar la lista de convocados para los amistosos frente a Rusia y Chile. Entre los nombres que más llamaron la atención estuvo el del defensor Fabio Gruber, futbolista nacido en Alemania pero con raíces peruanas.

El entrenador reveló un detalle poco conocido sobre el jugador del Núremberg FC, destacando su enorme compromiso con la selección nacional.

"Fabio vino al Perú hace tres semanas para tramitar su DNI y poder ser parte de los partidos en Rusia", contó Barreto, visiblemente orgulloso del esfuerzo del futbolista.

Según explicó, Gruber viajó desde Alemania a Lima para realizar personalmente los trámites ante Reniec, completando el proceso en tiempo récord.

El posible debut de Gruber en la gira europea

El técnico interino reconoció que Gruber no pudo ser convocado en la anterior fecha FIFA debido a que aún no contaba con los documentos en regla. Sin embargo, aseguró que el defensor ahora está plenamente habilitado y podría tener minutos en los próximos encuentros.

"Es un chico joven que viene haciendo las cosas muy bien en la Bundesliga 2. Seguramente va a tener minutos, veremos en qué partido", adelantó Barreto, dejando abierta la posibilidad de su debut con la 'blanquirroja'.

El técnico también resaltó que el jugador demuestra con hechos su deseo de representar al Perú. "El ser humano se define por lo que hace, no por lo que dice, y Fabio vino de un día para otro para cumplir con todo", sostuvo. Su compromiso, según el entrenador, envía un mensaje positivo al grupo y a los hinchas.

Los 'eurocausas' y el futuro de la selección

Durante la conferencia, Barreto también fue consultado por los nuevos nombres en la convocatoria: Philipp Eisele (Eintracht Frankfurt) y Francesco Andrealli (Como 1907). Ambos, nacidos en Europa pero con ascendencia peruana, fueron invitados como sparrings para integrarse al proceso de selecciones.

"Son chicos categoría sub-18 que forman parte del proyecto de menores. He visto cómo entrenan y se comportan; se han ganado la oportunidad de acompañarnos", explicó Barreto.

El DT no descartó que puedan sumar minutos, recordando el ejemplo de Maxloren Castro, quien debutó tras destacarse en entrenamientos. "Al inicio muchos pensaban que solo iba a acompañar, pero se ganó su lugar en la cancha", señaló.

Finalmente, la selección peruana se medirá ante Rusia el miércoles 12 de noviembre a las 12:00 p.m. (hora peruana) en el Gazprom Arena de San Petersburgo, y luego enfrentará a Chile el martes 18 en el estadio Fisht de Sochi, también a las 12:00 p.m.