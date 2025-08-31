Sergio Ramos debuta como cantante con un tema para uno de sus amores ¿Se la dedicó al Real Madrid?

31/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

A sus 39 años, Sergio Ramos todavía sigue en actividad. jugando en el Monterrey de la Liga MX. Sin embargo, el defensa español ha dejado el fútbol de lado por un momento y ha debutado como cantante, con una canción titulada 'Cibeles', con una letra que está dirigido al Real Madrid, equipo donde alcanzó la gloria.

La canción de Sergio Ramos

Incursionando en el género de reggaetón, el campeón del Mundo en 2010, presentó este domingo 31 de agosto el tema como el primero de su carrera en la música. Algunas estrofas están dirigidas al cuadro madridista, del que salió a mediados de julio del 2021 tras no llegar a un acuerdo de renovación.

"Yo mataba por ti, te amé y te defendí, pero no estaba en mí, tú me pediste que vuele. De gala me vestí, sangre y sudor te di... Te puse corona, tú me pusiste alas. No sabía que eran sólo para que me alejaras" dice la lírica en la segunda estrofa.

En el clip subido a sus redes que ya supera los 300 mil vistas en YouTube, se ve al jugador con un fondo negro, vistiendo un bividí y un rosario en la mano. El video contiene imágenes de su paso por el Real Madrid, en el que se aprecia sus acciones jugando y con los títulos que levantó.

Además, hace un juego de palabras relacionadas al fútbol. "Un partido dura 90 minutos y te di 93". Esto en clara referencia a la final de la Champions League 2013-14 en Lisboa, cuando un cabezazo en ese minuto le dio el empate a la 'Casa Blanca' que forzó la prórroga en la que se impuso al Atlético de Madrid.

¿Qué significa Cibeles?

En Madrid, la capital de España, existe una plaza que lleva ese nombre, en la intersección de la calle de Alcalá, con paseo de Los Recoletos y paseo del Prado. En este lugar, el elenco merengue está acostumbrado a celebrar sus títulos, convocando a sus hinchas y levantando un estrado.

Plaza de Cibeles en Madrid.

Por tal motivo, el futbolista eligió ese nombre, por recordarle un lugar específico donde conectó tanto con el equipo, como con la afición. Cibeles ha sido el nombre de su primer tema musical, algo que sorprendió a todos su seguidores.

De esta forma, Sergio Ramos debutó como cantante con un tema dedicado al Real Madrid. El defensa del Monterrey inició en el mundo de la música con un reggaetón alusivo a su paso por el cuadro español.