Universitario: Rodrigo Ureña afrontaría dura sanción el Torneo Clausura por insólita razón

01/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El clásico del fútbol peruano sigue dejando tela por cortar. Y es que luego de toda la polémica que generó el enfrentamiento verbal entre Hernán Barcos y Alex Valera, ahora el informe arbitral de aquel partido podría complicar la situación de un jugador clave de Universitario.

Rodrigo Ureña podría ser sancionado en el Clausura

En las últimas horas, se conoció parte del reporte realizado por Jordi Espinoza, árbitro del partido entre Alianza Lima y los merengues, en el cual deja mal parado a Rodrigo Ureña. De acuerdo a este documento, el volante chileno habría bajado casi a la cancha antes de finalizar el cotejo, algo que está completamente prohibido para un jugador que no estaba convocado por su comando técnico.

Pero eso no es todo, el referí señaló que el mediocampista de Universitario agredió verbalmente al primer juez asistente Michael Orué reclamándole por el arbitraje durante los 90 minutos. Por ello, la terna pidió al personal de seguridad de la zona retirar al chileno generando un pequeño conato de bronca.

"El señor Rodrigo Ureña, jugador del club Universitario, no estaba dentro de la lista de jugadores; pero estuvo en las inmediaciones del terreno de juego. En el minuto 90+5 de juego, insultó al primera asistente desde el túnel de los camerinos diciendo: 'eres un ca... hijo de p...', para luego entrar al camerino", indica e informe arbitral.

Terna arbitral del clásico de la semana pasada entre Universitario y Alianza Lima deja no un caso abierto. Rodrigo Ureña agrede verbalmente a la terna arbitral según el informe. Además. de estar en ambientes donde sólo se da el acceso a personas convocadas para el partido.

El antecedente de Ángelo Campos

Un hecho similar se dio en el primer clásico de la temporada 2024 donde Universitario venció 1-0 a Alianza Lima en el Estadio Nacional con gol de Andy Polo. Aquella vez, los íntimos anotaron el tanto de la igualdad a través de un remate de Hernán Barcos, pero este luego fue anulado por posición adelantada.

Durante la celebración de esta anotación que al final no subió al marcador, Ángelo Campos fue visto en la banca de suplentes del elenco íntimo a pesar de contar con una sanción de 4 partidos por portar una bandera durante la primera final del 2023.

El portero blanquiazul volvió a ser castigado por este hecho con cuatro fechas más. Por ello, el mediocampista chileno afrontaría una sanción similar si la Comisión Disciplinaria de la FPF decide castigarlo.

De esta manera, Rodrigo Ureña, volante de Universitario de Deportes, podría ser sancionado en el Torneo Clausura por haberse hecho presente en la canchad de juego del Estadio Monumental al finalizar el clásico e insultar al primer juez de línea.