A un paso del sueño

Eliminatorias: Federico Valverde asegura que Uruguay buscará sellar su clasificación al Mundial ante Perú

El volante uruguayo Federico Valverde llegó a Montevideo y en sus primeras declaraciones a la prensa local indicó que su selección buscará sellar su pase al Mundial 2026 ante Perú.

Federico Valverde.
Federico Valverde. Difusión

01/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 01/09/2025

Calienta al duelo de este jueves. El internacional uruguayo Federico Valverde arribó a Montevideo para sumarse a su selección con miras a la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas de la CONMEBOL

Ni bien pisó suelo charrúa tuvo contacto con los medios de comunicación de su país, dejando en claro que ante Perú buscarán sellar su clasificación al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá

Buscarán cumplir el objetivo ante su gente

El volante de 27 años que milita en el Real Madrid se mostró entusiasta con el posibilidad de que de 'La Celeste' asegure su participación en la próxima cita mundialista ante su público y en el Centenario

"Para mí es un premio muy grande poder tener la oportunidad de clasificar a otro mundial, de hacerlo con nuestra gente, de hacerlo cerca de nuestros familiares, junto a todo el país, intentamos darle un premio a toda la gente que está acompañando durante tanto tiempo", sostuvo. 

Como se recuerda, los dirigidos de Marcelo Bielsa están cuartos en la tabla de posiciones con 24 puntos, mismo puntaje que Paraguay, quien se ubica en el quinto puesto. Una victoria del local aseguraría su lugar en el máximo evento del fútbol mundial, asimismo, significaría la eliminación de la 'Bicolor', quedándole jugar por el honor en Lima ante los paraguayos, el martes 9 de septiembre

Programación de la penúltima fecha de las Eliminatorias 

Los dirigidos por Óscar Ibáñez visitarán a la 'Celeste' desde las 6:30 p. m. (hora peruana). Por su parte, Colombia intentará también sellar su clasificación al mundial, para ello, deberá vencer en Barranquilla a Bolivia desde las 6:30 p. m. (horario del Perú)

Paraguay buscará lograr al objetivo y espera volver al mundial tras Sudáfrica 2010. El cuadro que dirige Gustavo Alfaro deberá vencer a la ya clasificada Ecuador, el duelo será también desde las 6:30 p. m. (hora peruana) en Los Defensores del Chaco.

La actual campeona de mundo, Argentina, se despedirá de su público en estas Eliminatorias con el objetivo de intentar revalidar lo logrado en Qatar 2022. Su rival será Venezuela, selección que podría jugar el repechaje por primera vez en su historia si vence a la 'Albiceleste' en el Monumental de River Plate y si Bolivia y Perú o vencen de visita a Ecuador y Uruguay, respectivamente. El juego será desde las 6:30 p. m. (hora peruana).

De esta manera, la estrella uruguaya asegura que su selección irá con todo ante Perú para ser un representante más de la CONMEBOL en el mundial del próximo año. 

