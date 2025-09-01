Luis Suárez afrontaría dura sanción por escupitajo: Delantero uruguayo se perdería varios partidos

01/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La final de la Leagues Cup entre Inter Miami y Seattle Sounders (0-3) dejó una escena lamentable. Tras la derrota del equipo rosado, Luis Suárez se enfrascó en una discusión con un asistente del equipo rival y ante su frustración le metió un escupitajo, que ha sido desaprobada por el mundo fútbol y le costaría una dura sanción.

¿Cuál sería el castigo de Suárez?

Según el reglamento de la Concacaf, confederación organizadora de este certamen, el delantero uruguayo podría recibir hasta seis fechas de suspensión por esta acción antideportiva. Sin embargo, dependerá de este ente que revise las imágenes y el reporte arbitral para tomar una decisión.

La sanción que Luis Suárez podría recibir.

El origen del incidente

Tras el pitazo final que coronó al cuadro de Seattle, se inició una trifulca que embarró lo que debía ser una fiesta en el Lumen Field, de Washington. Ante la burla de un jugador rival, el oriental lo increpó. Acto seguido Sergio Busquets le metió un puñete en la quijada, exacerbando más los ánimos.

Luis Suarez escupe a un Anciano 🤬 pic.twitter.com/yAbLwOH5Qo — Darmian Elessar (@Dammyan450) September 1, 2025

Posteriormente, Suárez que seguía furioso, se encaró con un asistente del equipo contrario y no dejó de decirle cosas. Mientras este parecía ignorarlo, apareció el arquero Oscar Ustari para llevarse a su compañero, pero ante de lograrlo, le dio un escupitajo en el rostro del miembro del staff de los Sounders.

Luego de las celebraciones, el asistente del cuadro verde y azul fue entrevistado por la prensa, para conocer su versión de los hechos y la reacción que tuvo el delantero uruguayo. Con un tono socarrón dijo "Esperaba la mordida", en alusión al acto que Suárez ha hecho en el pasado

Antecedentes de indisciplina de Suárez

No es la primera vez que el máximo goleador de la selección uruguaya comete un acto de indisciplina captado en cámaras. En 2011 cuando jugaba para Liverpool, fue declarado culpable de proferir insultos racistas contra Patrice Evra del Manchester United, recibiendo ocho fechas de sanción.

Meses después, mordió a Branislav Ivanović, central del Chelsea, en un partido de la liga inglesa. Esa acción le valió 10 fechas de castigo. En el Mundial del 2014, volvió a morder, pero esta vez al italiano Giorgio Chiellini, recibiendo nueve partidos de penalidad a nivel FIFA y a cuatro meses sin entrar a un estadio.

De esta forma, Luis Suárez vuelve a estar en el ojo de la polémica, por el escupitajo sobre un asistente del Seattle Sounders, tras perder la final de la Leagues Cup con el Inter Miami. Al uruguayo le caerían varias fechas de suspensión.